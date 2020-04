Cómo viven los fueguinos la cuarentena 

Una encuesta realizada por Decisiones Informadas, división de la consultora local VALORes, reveló cómo están pasando la cuarentena los fueguinos, la etapa de cuarentena y cambios de hábitos, sus preocupaciones de cara al futuro, la economía y la actuación de las autoridades políticas.

Alejandro Sherriff, director de VALORes manifestó que “los resultados nos muestran aspectos muy interesantes de este particular momento y sirven para analizar el efecto de algunas de las medidas” y precisó que “la muestra estuvo compuesta por 728 personas de ambos sexos, residentes en la Provincia. De ellos, el 66% respondió vivir en Ushuaia, el 33% en Río Grande y el 1% en Tolhuin. Respecto a la situación laboral, “el 42% de la muestra se definió como empleado del sector público nacional, provincial o municipal o de alguno de sus entes autárquicos o descentralizados. El 15% declaró ser empleado del sector privado, el 13% jubilado, el 12% profesional independiente, autónomo o monotributista y el 11% desempleado antes de la cuarentena”.

Casi el 78% manifestó tener a algún familiar que considera cercano afectivamente fuera de la Provincia. “En cuanto al lugar donde se pasa el aislamiento, el 49% indicó estar pasándolo en un espacio adecuado o grande, con patio, mientras que el 16% consideró el lugar en que se encuentra como reducido y el 34% como adecuado, sin patio”, detalló.

La encuesta

De ellos, el 66% respondió vivir en Ushuaia, el 33% en Río Grande y el 1% en Tolhuin. La recopi lación de datos se produjo entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2020. De las 728 respuestas recibidas, el 77% fueron de mujeres, el 22,8% de hombres y el 0,5% de personas que se identificaron como no binarias.

El 42% de la muestra se definió como empleado del sector público nacional, provincial o municipal o de alguno de sus entes autárquicos o descentralizados. El 15% declaró ser empleado del sector privado, el 13% jubilado, el 12% profesional independiente, autónomo o monotributista y el 11% desempleado antes de la cuarentena.

Casi el 78% manifestó tener a algún familiar que considera cercano afectivamente fuera de la Provincia. En cuanto al lugar de habitación durante el aislamiento, el 49% indicó estar pasándolo en un espacio adecuado o grande, con patio, mientras que el 16% consideró el lugar en que se encuentra como reducido y el 34% como adecuado, sin patio.

El 13% de las personas que respondieron la encuesta manifestó estar atravesando el aislamiento solo. Alrededor del 20% lo está viviendo acompañado por una persona y el restante 67% está acompañado por más de una persona, en su gran mayoría integrantes de un mismo grupo familiar.

Cumplimiento de la cuarentena

El 75% de los encuestados respondió estar cumpliendo estrictamente con la medida, saliendo sólo para hacer las compras esenciales. Un 12% declaró ser paciente de riesgo y por tanto estar totalmente aislado. Otro 12% dijo estar cumpliendo con el distanciamiento en la mayor medida de lo posible, por estar su trabajo comprendido dentro de las actividades contempladas en el Decreto del PEN. Sólo el 0,14% respondió no estar cumpliendo con el aislamiento.

La economía

Es dable destacar que de las 728 personas que componen la muestra, 1/3 manifestó que sus ingresos no se vieron reducidos en nada, 1/3 indicó que se vieron algo re ducidos y 1/3 manifestó haber visto sus ingresos reducidos en forma drástica.

En una de las preguntas se consultó a los encuestados qué tan preocupados se sintieron por determinados aspectos en las últimas dos semanas. Los tres factores que encabezaron el ranking fueron a) La economía provincial, b) el avance de la pandemia;y c) la salud de los miembros de la familia o los seres queridos.

Los porcentajes fueron las siguientes:

- La economía provincial: 83% manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados

- El avance de la pandemia: 75% manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados

- La salud de los miembros de su familia / seres queridos: 72% manifestaron sentirse preocu-

pados o muy preocupados

- La capacidad del sistema provincial de salud para dar respuesta: 71% manifestaron sentirse

preocupados o muy preocupados.

- El futuro en general: 69% manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados

- La propia economía familiar: 67% manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados

- El futuro del propio trabajo: 46% manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados

- Una posible extensión de la cuarentena: 46% manifestaron sentirse preocupados o muy

preocupados

- La salud propia: manifestaron sentirse preocupados o muy preocupados 37% manifestaron

sentirse preocupados o muy preocupados

- La intromisión del Estado en la vida de las personas: 30% manifestaron sentirse preocupados

o muy preocupados.

Cómo afecta el confinamiento

En este marco, consultados sobre cuán frecuentemente sienten síntomas devenidos del aislamiento tales como poco interés en hacer las cosas, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, cansancio o poca energía, alteraciones en el apetito, dificultades para concentrarse, tristeza o angustia, cambios de humor, ansiedad o aburrimiento, manifestaron lo siguiente:

► Cambios en los horarios como dormir poco o mucho fuera de horarios habituales: 43%

► Alimentación por demás o poco: 40%

► TRISTEZA O ANGUSTIA frecuentemente, muy frecuentemente o todo el tiempo: 38%

►ABURRIMIENTO frecuentemente, muy frecuentemente o todo el tiempo: 38%

► POCO INTERÉS EN HACER LAS COSAS frecuentemente, muy frecuentemente o todo

el tiempo”: 36%

►Siento CAMBIOS DE HUMOR frecuentemente, muy frecuentemente o todo el tiempo: 29%

► CANSANCIO O POCA ENERGÍA frecuentemente, muy frecuentemente o todo el tiempo: 28%

► DIFICULTADES PARA CONCENTRARME frecuentemente, muy frecuentemente o todo

el tiempo: 29%

►Siento IRRITABILIDAD frecuentemente, muy frecuentemente o todo el tiempo”: 26%

Combatir la cuarentena

Ante la pregunta de si han adoptado alguna estrategia para mitigar los efectos del aislamiento,

los encuestados eligieron entre las opciones propuestas: “El aprovechar para hacer algo que nunca hay tiempo de hacer” (41%) y “evitar la sobreinformación” (40%). A su vez, el 38% de los encuestados expresaron mantener en la mayor medida de lo posible sus rutinas habituales, 30% manifestaron que mantienen siempre o casi siempre las reuniones virtuales con familiares o amigos, el 23% dijo seguir haciendo actividad física en forma regular y el 26% relató pasar más tiempo en redes sociales y/o aprovechar para aprender algo nuevo.

Cómo ven las medidas

En general, el público que respondió la encuesta consideró todas las medidas adoptadas sobre las que los consultamos como ADECUADAS. Las que mayor aprobación suscitaron fueron, en orden: a) el cierre de las instituciones educativas (98% lo consideró adecuado), b) el quedarse en casa (92%) y c) el cierre de los comercios no exceptuados por el Decreto (87,3%).

Los políticos en cuarentena

El nivel de aprobación de los encuestados respecto de la actuación de las autoridades de los ejecutivos nacional, provincial y municipal es en general, bueno.

► Alberto Fernández (Presidente de la Nación): 4,4 sobre 5

► Gustavo Melella (Gobernador de la Provincia): 3,5 sobre 5

►Walter Vuoto (Intendente de Ushuaia): 3,5 sobre 5

►Daniel Harrington (Intendente de Tolhuin): 3,3 sobre 5

► Martín Pérez (Intendente de Río Grande): 3,2 sobre 5

Alberto Fernández fue quien más apoyos absolutos suscitó, dado que el 87% de los encuestados consideró que su actuación durante la pandemia fue muy buena o buena y sólo un 5% la tildó como mala o muy mala.

En cuanto al Gobernador Melella, el 57% la calificó como muy buena o buena, aunque el 22% consideró que fue mala o muy mala.

En referencia a Walter Vuoto, el 50% lo calificó con un muy bueno o bueno y casi el 17% con un

malo o muy malo.

Daniel Harrington, Intendente de Tolhuin obtuvo un 29% en muy buena o buena, y sólo un 9%

en mala o muy mala, cosechando un 61% de “ni mala ni buena”.

Finalmente, Martín Pérez logró una calificación de 36% en muy buena o buena, aunque un 21%

en mala o muy mala.

Los medios en la pandemia

El medio preferido por los encuestados para recibir información sobre la pandemia fue Facebook, seguido por la Televisión y luego por los portales de noticias de internet. En general, los encuestados manifestaron evitar la sobreinformación, leyendo sólo los titulares y principales noticias o consultando las fuentes por menos de dos horas al día.

La vida tras la pandemia

Casi el 80% de los encuestados considera que hay cosas que ya no serán igual post pandemia y aislamiento. De estos, una buena parte considera que ya nada será igual. Consultados sobre qué piensan que cambiará, surgen fuerte cuatro términos: Economía - Relaciones - Lo vincular - La consciencia

En cuanto a lo relacionar y vincular, las repuestas se orientan en dos sentidos: a) nuevos hábitos para relacionarse, con más cuidado por la higiene y la salubridad: y b) aparecen oraciones tendientes a valorar los vínculos cercanos, a tomar consciencia por el otro y la forma en que nos relacionamos con el.

Los que hacen referencia a mayor consciencia, también lo hacen en cuanto a los hábitos y en relación al cuidado del medio ambiente y de qué huella estamos dejando en el planeta.

Lo positivo y negativo de la pandemia

+ Aprendizajes positivos: el 98% encontró algo positivo que destacar. Lo más presente: tiempo en

familia y valorar la cercanía de ciertas relaciones. En segundo lugar: la solidaridad.

- Aprendizajes negativos: el 95% de los encuestados dijo haber tenido ciertos aprendizajes negativos. Lo más repetido puede agruparse en tres bloques:

A) Egoismo y falta de responsabilidad: principalmente apuntando al no cumplimiento de las

medidas dispuestas por el Gobierno.

B) Efectos del encierro como miedo, angustia y ansiedad, asociados principalmente a la falta

de libertad de movimiento y de no poder tener contacto físico con seres queridos.

C) Perjuicios económicos actuales y miedo por los perjuicios futuros.

Comodidades en la vivienda

El factor de la comodidad de la vivienda es el que parecer tener mayor impacto sobre los fueguinos en la situación de aislamiento. En efecto, los encuestados que se encuentran en este momento viviendo en espacios reducidos manifiestan una mayor sintomatología que el resto, aumentándose aún más estos niveles en las personas que viven solas.

De este último grupo (personas que viven solas en espacios reducidos) un 66% manifestó sentir con regularidad aburrimiento, un 62% alteraciones en el sueño y un 58% cambios en el apetito. Además el 50% declaró sentir poco placer por hacer las cosas y dificultades para concentrarse, y un 45% sentir tristeza y cansancio.

Por el contrario, los encuestados que se encuentran viviendo en espacios grandes con patio, refieren una menor sintomatología que el resto.



Sector Público-Sector Privado:

El sector privado manifiesta mayores niveles de preocupación que el sector público por algunos aspectos. El 77% expresó sentirse preocupado por la economía fa miliar (+10%), un 65% por el futuro de su trabajo (+19%), un 57% por una posible extensión de la cuarentena (+11%) y un 40% por la intromisión del estado en sus vidas (+10%). En las perso nas encuestadas que trabajan en el sector público, la preocupación por los mismos aspectos tiende a bajar una media de un 21%.

Respecto al impacto de la medida de aislamiento, los encuestados que trabajan en el ámbito privado declararon sentir mayores niveles de ansiedad. El 52% expresó haberse sentido más ansioso en las últimas dos semanas, un 16% más que aquellos que trabajan en alguna dependencia del Estado. También refirieron sentir menos placer o disfrute que antes, un 12% más.

Los ingresos económicos

De los encuestados que por la medida de aislamiento vieron reducidos sus ingresos, la preocupación por el futuro de su trabajo aumenta a un 72%. Asimismo, crece el impacto sobre sus vidas cotidianas. Refieren mayores ni veles de sintomatología en general. En este grupo, el 61% declaró tener difi cultades para conciliar o sostener el sueño y un 52% expresó sentirse más ansioso que antes del inicio del aislamiento. Además el 46% dijo sentirse triste o angustiado.

Fuente: VALORes