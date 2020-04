Oviedo pidió que la información del gasto financiero municipal vaya al Concejo Deliberante

La concejal del Movimiento Popular Fueguino en Ushuaia, Mariana Oviedo, solicitó que el gasto financiero del Municipio en Emergencia Sanitaria se informe al Concejo Deliberante para conocer en qué se está utilizando el dinero público.

El pedido lo hará formalmente en el Concejo Deliberante ya que "es momento de priorizar la mirada interdisciplinaria y con participación de todos los sectores golpeados por esta crisis", dijo la edil.

Para la concejal, "los comerciantes, los trabajadores independientes, los pequeños productores, necesitan políticas integrales pensando en el futuro, en el regreso a la producción”.

En ese sentido consideró que "más allá de las medidas y acciones de prevención sanitaria, no podemos perder de vista el futuro".

Oviedo sostuvo que "hay que pensar fuertemente en la recuperación, paulatina y ordenada, de la actividad productiva, previendo los protocolos necesarios para resguardar la salud y profundizando la concientización sobre la prevención, cuidarnos y cuidar al otro".

"La salud no es la única preocupación de nuestros vecinos que si no pueden trabajar, no pueden vivir. La vulnerabilidad económica se profundiza ahora para quienes ya no pueden seguir soportando económicamente el sacrificio del aislamiento absoluto”, advirtió la concejal de la oposición.