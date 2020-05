 Para Vuoto, "gracias al Polo Sanitario se abren las actividades económicas"

El intendente, Walter Vuoto, afirmó este jueves que la vuelta paulatina de las actividades laborales se deben a que "tenemos el Polo Sanitario disponible", que permite atender a futuros pacientes con coronavirus, que hasta la fecha solo hay 2 pacientes internados en toda la Provincia y fuera de peligro.

El Jefe comunal dijo que "hoy podemos hablar de la apertura comercial de la ciudad porque tenemos el Polo Sanitario disponible. Si no tienes preparado el sistema sanitario, como pidió el Presidente Alberto Fernández, es muy difícil abrir porque no tenés red. Hoy podemos retomar las actividades, porque si se llega a disparar la curva, sanitariamente estamos preparados. Es la primera vez que hacemos una obra que deseamos que no se use”.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario explicó que “el Polo cumple uno de los objetivos de la cuarentena que es prepararnos sanitariamente para el crecimiento de los contagios. El otro objetivo era aplanar la curva y eso se ha logrado gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía. Logramos los dos objetivos hasta ahora, pero estamos lejos de cantar victoria. Hoy estamos a la altura y contamos con la posibilidad de atender muchos casos en el caso de que aumenten los contagios. Yo entro al Polo y se me pone la piel de gallina. Uno espera que semejante obra quede vacío y no llena de gente. Pero lo importante es que estamos mejor que hace dos meses atrás. Hoy si se dispara la curva, estamos preparados”.

Respecto a la inversión, entre el Polo y otras herramientas que adoptó el Municipio por un valor aproximado de 100 millones de pesos, el Jefe justificó que “la inversión del Municipio en el Polo obedece a objetivos sanitarios y económicos. Porque si tenemos el Polo sanitario, podemos ir abriendo la economía local. Si no tenemos este reaseguro, sería impensable retomar las actividades en nuestra ciudad”.

El Intendente se refirió también a la necesidad de mejorar la información disponible sobre las inversiones realizadas en materia sanitaria, “ya que es mucho lo que ha hecho Nación y el trabajo de los tres municipios en la contención”. “Todavía no sé el comparativo de cuánto invirtió el estado provincial el año pasado en salud y en políticas sociales y cuánto lleva invertido hoy el gobierno provincial este año. Si está igual, bajó o aumentó. Porque hay mucho que aportó el gobierno nacional y mucho también los municipales. Si pasamos de 1.000 a 4.500 familias asistidas solo en nuestra ciudad, es porque los Municipios estamos estamos presentes. Si los respiradores que llegaron, los mandó el Estado Nacional, ¿Qué inversión hizo la provincia?. Si hoy tenes 3000 kits de COVID19 en la provincia, que 1000 mandó Nación y 2000 donó la municipalidad. El que invirtió en salud, fue el gobierno municipal. Si tienes un Polo Sanitario en la ciudad, que lo hizo la Municipalidad ¿En qué está invirtiendo la provincia? Son preguntas, que esperamos se informen a la gente”

Por otra parte Vuoto agradeció al gobierno provincial por la obra de “la red de oxígeno, en la que trabajó mucho la DPE, lo hemos reconocido y es muy importante. Cuando finalicemos y entreguemos la obra, vamos a hacer una presentación de todo lo que invirtió la municipalidad y lo que hizo cada uno, el gobierno provincial, y los privados que han aportado”.

Por último reiteró que “no podemos caer en políticas que potencien las grietas que hay en la sociedad. Hay que entender que si el privado no reactiva, el Estado no recauda. Si el estado no recauda también va a haber problemas con lo público y a su vez lastimás al privado porque cae el consumo. Todo lo que definamos tiene que estar en un gran acuerdo social. Tenemos que estar en un lugar donde podamos poner en común las distintas miradas y un plan estratégico que nos marque hacia dónde vamos. El Estado tiene que ser más participativo, más eficiente al momento de administrar las relaciones, con menor costo fiscal. Hay que trabajar en un proceso nuevo de diseñar políticas innovadoras e inteligentes. He hablado con todos los sindicatos, las cámaras, con los vecinos, porque esto de la cuarentena también te aísla mucho. Hay que sumar todas las miradas, porque todos tienen algo para aportar”.