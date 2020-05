Las empresas de telefonía, internet y cable no pueden aumentar sus tarifas

Hasta el 31 de agosto rige el acuerdo entre el Gobierno nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y las empresas de telefonía, internet y cable, en el que el precio de las tarifas del consumidor está congelado. Sin embargo, en medio de la pandemia del coronavirus, existen ciertos abusos por parte de las empresas telefónicas que se pueden denunciar.

En comunicación con el programa Laberintos de Radio Provincia, la titular de ENACOM Tierra del Fuego, Paula Catá, explicó este jueves que como usuarios debemos estar atentos primeramente al control de las facturas mes a mes “ya sea en una APP, a papel, online, que es la comunicación fehaciente como usuario con la empresa”, ya que por esa vía de comunicación es en donde las empresas deben informar con 60 días de anticipación un aumento del servicio.

“Cuando hay un aumento esa empresa nos debe avisar con 60 días de anticipación para que nosotros como usuarios nos tomemos el tiempo para afrontar el gasto, si nos conviene o no, y es la primera pauta oficial que debemos tener como usuario, teniendo en cuenta a través de una notificación virtual o a domicilio, y no tiene que haber otra manera de informarse”, aclaró.

Catá analizó que muchos de los incrementos ocultos de las empresas se deben a que “la gente no lee la letra chica en las facturas, pero también puede suceder que las empresas no informen del incremento” que vendrá.

Para eso, la titular del ENACOM clarificó que “una cosa es Defensa el Consumidor y otra cosa es el Ente Nacional de Comunicación que regula una vez hecha la facturación. En el caso, que recibiste un llamado informando del aumento, se puede hacer un reclamo a Defensa al Consumidor, pero en el caso de que llegue la factura con el incremento, y no hayan informado, interviene el ENACOM”.

Telefonía, internet y cable congelados

Por otro lado, Catá recordó que “la semana pasada hubo un acuerdo entre el Gobierno, ENACOM, y las empresas de telefonía, internet y videocable, en el que se estableció que, desde el 1 de mayo al 31 de agosto del 2020, se congelan todos los aumentos de tarifas. Es decir que la facturación de junio no debería estar con aumento, y si hubo un aumento de abril tenia que estar informado con dos meses de anticipación”.

También en el acuerdo, “se estableció el ‘Plan Inclusivo’ que significa que hasta el momento un usuario pagaba un plan, pero de golpe no tuvo más ingresos. Esto no es estar bajo la línea de pobreza, sino que significa que no se puede pagar la tarifa y para esto hay planes más bajos para cambiar a un plan con precio menor, pero que no sea un servicio mínimo con prestaciones mínimas”. Este plan estará vigente hasta el 30 de septiembre próximo.

Por la pandemia las oficinas del ENACOM se encuentran cerradas a la atención al público, no obstante quienes deseen obtener ayudar en un reclamo contra las empresas de telefonía, internet o cable se puede enviar un correo a la dirección [email protected]