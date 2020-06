Trabajan en un protocolo para que los empleados públicos fueguinos vuelvan a trabajar 

El Ministerio de Salud y el Comité Operativo de Emergencia (COE) trabajan en un protocolo que posibilite el “retorno paulatino” del personal de la Administración Pública que lleva más de tres meses sin trabajar debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Durante la cuarentena hubo áreas del Gobierno que mantuvieron la actividad laboral, ya sea de forma remota en las guardias mínimas. Salud, Seguridad y la Secretaría de Comunicación realizando un arduo trabajo durante los días más críticos de la pandemia.

Ahora, la titular de la cartera sanitaria fueguina, Judit Di Giglio, dijo que “la idea es realizar un trabajo en conjunto, para que cada Ministerio intervenga en la labor que le corresponde”, de manera que posibilitemos “un retorno seguro a la actividad”.



La doctora Di Giglio aclaró, no obstante, que ya hay un trabajo realizado en este sentido “porque la realidad es que la Administración Pública nunca dejó de trabajar, sobre todo en áreas esenciales, como Salud y Seguridad que estuvieron prestando el servicio en un cien por cien, y otros que mantuvieron guardias mínimas”.



“Pero ahora vamos a trabajar, no sólo en el protocolo sanitario sino también en la readecuación de los espacios físicos”, señaló, para anotar luego que “por eso es muy importante empezar el trabajo conjunto, con metas y objetivos que permitan determinar una fecha de inicio”.



Respecto a la pandemia de coronavirus, la Ministra de Salud advirtió que “la batalla aún no terminó” y explicó que “nuestro objetivo inicial durante la cuarentena fue evitar el colapso del sistema sanitario y que toda la población adquiriera las nuevas medidas de protección y prevención, con nuevos hábitos para cuidarnos”.



En ese sentido manifestó que, “a la luz de los resultados, podemos estar orgullosos del trabajo que realizó todo el equipo sanitario y el de seguridad, junto al Gobierno Provincial” y que permitieron “mitigar la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario fueguino”, aclarando que “en ningún momento se planteó el objetivo de cero casos”.