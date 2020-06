Corradi: "Lo que se vivió en la Casa de Té es el claro ejemplo de todo lo que no tenemos que hacer"

El subsecretario del área de Políticas Sanitarias de la Municipalidad, Lucas Corradi, sostuvo que "lo que se vivió ayer en la Casa de Té es el claro ejemplo de todo lo que como sociedad no tenemos que hacer" al hablar de la fiesta con alcohol, familias y marciachis que estuvieron en el lugar sin respetar el distanciamiento social.

El docto dijo "que no tengamos casos todavía, no quiere decir que el virus no esté dando vueltas. Estamos jugando con fuego. La conducta es totalmente irresponsable y desde lo sanitario, es punible” y que "si hablamos de distanciamiento social, es todo lo contrario a lo que se hizo el sábado”.

“Estamos jugando con fuego porque siguen pasando estas cosas. La situación en el país no está controlada y si no se respeta el distanciamiento y se usan mascarillas y demás elementos de desinfección, si no se hacen los controles pertinentes, si no se respetan los protocolos que redactaron pero que terminan incumpliendo, se está jugando con fuego”, insistió.

Corradi lamentó que haya vecinos y vecinas que se sumen a estas situaciones y advirtió que el peligro es real. “La pandemia no está controlada, en el país lo vemos en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en distintos puntos. Nosotros no estamos aislados, están entrando vuelos. Y lo de ayer fue totalmente irresponsable”.

El Subsecretario de Políticas Sanitarias del Municipio apeló a la responsabilidad de los vecinos y vecinas de Ushuaia. “Desde lo sanitario debiera ser punible porque rompieron la cuarentena y los responsables debieran ir presos. Tenemos que darnos cuenta que si hubiera una persona infectada y comienza a infectar a más personas, sería terrible para toda nuestra sociedad”.

“Hasta este momento no tenemos ningún caso y ojalá no ocurra, pero el día que empiecen a aparecer nos vamos a dar cuenta de los errores que como sociedad estamos cometiendo”, concluyó.