Pólemica por la decisión de la ANSES de pagar la pensión vitalicia a Boudou

Finalmente la ANSES que conduce Fernanda Raverta, decidió otorgarle la pensión vitalicia al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por hechos de corrupción en contra del Estado nacional y que ahora le deberá pagar por los 4 años de funciones.

A través de la resolución 230/2020, firmada Fernanda Raverta el organismo resolvió pagar la asignación mensual que les corresponde no solo a Boudou sino también al ex presidente Mauricio Macri, a los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti y a los ex jueces de la Corte. Pero decidió suspender el pago de las retroactividades “mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria” establecida por la ley de Emergencia.

Boudou había solicitado que se le pague un retroactivo del 2015, para poder cobrar de la Caja del ANSES 14 millones de pesos, pero el organismo se lo negó y pagará su pensión en agosto la cual rondaría los $ 420.000 mensuales.

El vicepresidente kirchnerista fue condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse quedado con el paquete mayoritario de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación, pero al exvicepresidente le queda todavía un último recurso (un recurso de queja por recurso extraordinario denegado) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al ex funcionario se le impuso una pena de cinco años y 10 meses de prisión. Sin embargo, en abril de este año el juez Daniel Obligado decidió otorgarle la prisión domiciliaria por la pandemia del coronavirus y por el “buen comportamiento”.