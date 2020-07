El Gobierno dio de baja al decreto de Macri que autorizaba a los militares intervenir en seguridad

Oficializó la modificación para que las Fuerzas Armadas no intervengan en cuestiones de seguridad interior, como lo había establecido el ex presidente Mauricio Macri.

El Gobierno nacional oficializó la baja del decreto presidencial de Mauricio Macri por el cual las Fuerzas Armadas podían intervenir en cuestiones de seguridad interior, como son los hechos de inseguridad que se viven en gran parte del país y en donde los delincuentes han copado las calles.

"Nadie tiene derechos a sentirse sorprendido con esta decisión que tomamos. Es algo que anunciamos y es el criterio que siempre sostuvimos sobre la defensa nacional. Las fuerzas armadas están para repeler una agresión armada que provenga desde el exterior. No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas", señaló a la agencia Télam el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al defender la postura del gobierno.

El lunes 29 de junio, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 571/2020 del Poder Ejecutivo que con la firma del presidente Alberto Fernández estableció que las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir "ante una agresión externa", y esta decisión cosechó adhesiones en el oficialismo y objeciones en la oposición.

La norma derogó el DNU 683, firmado por Macri en julio de 2018, que permitía la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y que las facultaba a dar "apoyo logístico en las fronteras para combatir el narcotráfico y el terrorismo".

De esta forma, el Gobierno vuelve al criterio fijado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se reglamentó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, convalida las directivas sobre el tema que se establecieron en 2009 y 2014.

"No creemos que las Fuerzas Armadas tengan que actuar contra el narcotráfico. Eso no salió bien en ningún país y en la región hay sobrados ejemplos de eso. Los militares no están para combatir el delito. Cuando se los utiliza para esas funciones, se generan bolsones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que afectan el prestigio de los uniformados", fundamentó Rossi.