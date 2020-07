57 tripulantes del pesquero dan positivo de coronavirus

En un parte epidemiológico sobre la situación del coronavirus en Tierra del Fuego, las autoridades del Ministerio de Salud revelaron que 57 de los 61 tripulantes del buque pesquero “Echizen Maru” dieron positivo de coronavirus y permanecen aislados en el propio buque, en el Puerto de Ushuaia.

"De las 61 muestras ya tenemos 57 confirmadas como positivas y esto se suma a los resultados que habíamos obtenidos ayer de los primeros 7 casos confirmados. Los 57 casos están aislados y estamos haciendo los controles a bordo", indicaron.

"Todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forman que desciendan, esto está hecho un cordón sanitario por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco", afirmaron.