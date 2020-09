7 de años de prisión por cometer violencia de género, lesiones graves y homicidio en grado de tentativa

El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte condenó este viernes a Lucas Ezequiel Villalobos a la pena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, violación de domicilio, robo y daño, todo en concurso real.

El violento fue condenado por los hechos sucedidos el 14 de septiembre de 2019 en Río Grande, cuando ingresó de manera violenta al domicilio de su ex pareja, Gabriela Tedesco, que al momento se encontraba con un joven identificado como Matías Sánchez. Una vez dentro, produjo daños materiales y golpeó a Sánchez hasta dejarlo con heridas graves en su rostro, en tanto que la mujer también recibió una golpiza al intentar parar lo sucedido.

Como consecuencia Tedesco y el joven fueron trasladados al Hospital, en donde Sánchez permaneció en Terapia Intensiva por fracturas en su rostro y un hematoma en la zona cerebral.

Tras la condena, el Tribunal ordenó además al director del Servicio Penitenciario Provincial que disponga suministrar la atención psicoterapéutica para el condenado.

Antes del veredicto, Villalobos afirmó “estar arrepentido de lo sucedido” al expresar sus últimas palabras ante los jueces del Tribunal.

No obstante, Gabriela Tedesco, declaró a Info3Noticias esperar una condena de más años y que “a los 3 años no salga por buena conducta”. “Pensé que le iban a dar 10 años, y espero que cuando salga él no me moleste, salga mejor y hasta que él no salga yo no confió porque sé que es una persona violenta”.

“Tendré todas las precauciones para el día que salga, porque tenemos una hija en común y tengo miedo”, manifestó al medio riograndense.