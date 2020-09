Personal de salud autoconvocado de Ushuaia marchó en reclamo de mejores condiciones laborales

Personal de salud autoconvocado se concentro hoy en el estacionamiento del Hospital Regional Ushuaia y marchó por la avenida San Martín en reclamo de mejores condiciones laborales y “acciones concretas del Gobierno”.

Maximiliano Morales, personal autoconvocado de Salud, dijo en el programa El Ángel de la Radio de FM Espectáculo que “hoy estamos con globos negros acompañando a nivel nacional la pérdida del personal de salud que tenemos por el coronavirus, pero a la vez también seguimos con los mismos reclamos por la precarización de la salud. Estamos desbordados por todo lo que vivimos y también la poca respuesta que tenemos del Gobierno”.

El enfermero sostuvo que el personal está “desde el minuto cero poniéndole el pecho a la pandemia, adaptando enfermería a la situación. En su momento recibimos muchos aplausos, pero después de seis meses no podemos esperar aplausos del Gobierno y necesitamos acciones concretas”

Entre las condiciones, “tenemos compañeros contratados que trabajan más de 12 horas y que uno en planta no lo alcanza la plata porque estamos debajo de la canasta básica. Hoy el personal de salud, y comparándonos con otros lados, no hemos tenido ninguna baja de ningún profesional y hemos tenido contagiados pero ínfimos. Las condiciones en la que estamos trabajando es de una manera profesional, teniendo todas las malas condiciones”.

Morales aclaró que quienes se manifestaron son “autoconvocados porque estamos cansados de representaciones gremiales y de representaciones que después se terminan dando vuelta y se pierde el eje de la pelea que tenemos nosotros. Estamos cansados de trabajar en estas condiciones y sumada la pandemia”.

"Estamos en las mismas condiciones edilicias con un hospital que se quedó en el tiempo, y hoy nos conlleva las horas de trabajo respecto del salario y no se puede trabajar pensando que podés contagiar a tu familia y a la vez no nos alcanza la plata, y que sabemos que no nos podemos contagiar del coronavirus porque perdemos las horas extras", manifestó.