Vecinos de Ushuaia llevaron diferentes reclamos y necesidades al Concejo

Este lunes la comisión de Legislación e Interpretación recibió a vecinos de Ushuaia con diferentes problemas y pedidos, entre ellos los fueguinos que se encuentran esperando el acceso a tierras fiscales desde año y los trabajadores de Ambassador Fueguina que hace más de seis meses no cobran sus sueldos.

El encuentro se desarrolló de forma virtual, donde primeramente se presentó el referente de "vecinos activos del Fin del Mundo, Pedro Janco pidiendo, obra públicas en los denominados "barrios informales".“Hace más de 20 años que estamos viviendo sin ningún servicio”, expresó el vecino.

“Queremos como vecinos que el Estado esté presente, vamos a seguir insistiendo para que nos atiendan, que se mejoren las calles para que puedan ingresar los camiones de agua y gas porque estamos sin agua, descongelando nieve. No queremos que los gobernantes se sienten con los punteros políticos, sino con los vecinos que cuidan los espacios”, reclamó Janco.

Por otra parte, la agrupación “Fueguinos Sin Respuestas” solicitó la modificación de la ordenanza que regula el sistema de puntaje de tierras municipales debido a que “somos 200 familias fueguinas, sin tener una solución habitacional, estamos inscriptos hace años esperando como corresponde poder acceder a la vivienda” dijeron.

Las vecinas Carla Munafo y Roxana Maragaño remarcaron que “nos sacaron beneficios por ser fueguinos (con la ordenanza municipal Nº 5055) y queremos que desde el Concejo nos puedan ayudar para modificar esta situación, queremos algún tipo de beneficio a los pagamos alquiler y estamos buscando por medio las vías legales para acceder a las tierras”.

El concejal Ricardo Garramuño adelantó que desde su bloque se encuentran trabajando en un texto ordenado de la ordenanza e invitó a sus pares y a los vecinos a trabajar en conjunto en una mesa integral.

En otro orden, Armando Guillen vecino del barrio “Cuesta del Valle” solicitó la apertura de calle en el sector. “En invierno no llega el gas ni el agua ya que no pueden ingresar los camiones como tampoco los vehículos de emergencia”, amplió.

El concejal Juan Carlos Pino sostuvo que “en el año 2017 aprobamos la trama urbana del sector por lo que vamos a remitir el pedido a la Secretaría de Obras Públicas para que den solución inmediata a este requerimiento”.

Finalmente, Sergio Szoroch y Heber Frau trabajadores de la empresa “Ambassador Fueguina” expusieron la situación que aqueja al sector industrial. “Somos 57 trabajadores de los cuales 37 quedamos en el limbo, desde mayo 2018 no recibimos aporte ni obra social y hace 8 meses que no percibimos salario. La empresa y desde el gremio de la UOM nos han ido abandonado sistemáticamente y ya no sabemos dónde acudir, tuvimos reuniones con el gobernador, legisladores pero nuestra situación no mejora”.

Los trabajadores solicitaron el acompañamiento del Concejo Deliberante, por lo que el concejal Pino en conjunto con sus pares se comprometió a emitir un documento legislativo expresando el

apoyo y acompañamiento de la institución