Habilitan la ruta 3 en el tramo fueguino, pero no se podrá ingresar a las ciudades 

El Gobierno de la Provincia confirmó que desde el 30 de octubre y hasta el 12 de noviembre inclusive se autoriza la circulación de vehículos en la ruta nacional N°3 en el tramo fueguino, pero sólo "con fines recreativos y sin posibilidad de ingreso" a las ciudades.

Mediante Decreto Provincial 1550/20 se autoriza la circulación de automóviles por la Ruta N° 3 con fines recreativos y podrán realizarlo de acuerdo con la terminación de patente o Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, se informa que continúa la prohibición de ingreso a las ciudades a personas que no cuenten con domicilio en las mencionadas, es decir una persona que cuente con su dirección en Ushuaia no podrá ingresar al ejido urbano ni de Tolhuin, ni Río Grande, como la persona de Río Grande no podrá hacerlo para Ushuaia y Tolhuin, y los ciudadanos de Tolhuin no podrán entrar a Ushuaia y Río Grande.

En consonancia con lo anterior, se detalla que la circulación se encontrará limitada con la normativa vigente respecto a la finalización tanto de los dominios como los documentos, los días pares podrán salir quienes cuentan con finalización par y los impares con último digito impar.

Igualmente, se recuerda la excepción que regirá este fin de semana, ya que ambos días son impares, por lo tanto, el sábado 31 de octubre podrán circular quienes posean finalización en impar, y el domingo 1 de noviembre lo podrán hacer quienes tengan número par.

Por último, se recomienda a quienes realicen actividades al aire libre en las zonas habilitadas respetar las indicaciones de seguridad sanitaria como son el distanciamiento social, la utilización de barbijo y la higiene de manos y en caso de presentar síntomas compatibles con COVID llamar al 107.