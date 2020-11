Nuevas disposiciones para poder volar a Tierra del Fuego

El Gobierno nacional dispuso que desde noviembre todas las personas que quieran ingresar a la provincia de Tierra del Fuego -vía aérea- deberán tramitar el permiso nacional de circulación descargando la APP CUIDAR en el celular y que el permiso será exigido por las autoridades del Aeropuerto antes de ingresar a la terminal aeroportuaria.

La nueva normativa establece que para obtener el permiso se debe:

► Elegir la provincia a la que te dirigís.

► Elegir por qué motivo pedís el certificado.

► Elegir el motivo del permiso especial: Para viajar por el país en avión, micro o tren e ir y volver del aeropuerto o terminal.

► Completar el formulario y solicitar el certificado.

Además se recuerda que por disposición del Ministerio de Salud de la provincia, las personas deberán presentar en el Aeropuerto de origen un análisis de PCR negativo o no detectable no mayor a 72 horas o resultado IgG de anticuerpos positivos realizado dentro de los últimos 30 días. Desde noviembre, no es necesario acreditar domicilio en la provincia para ingresar a Tierra del Fuego.