Vacunatorio VIP: Melella rescató la figura de Ginés González García y apuntó a los medios

En sintonía a nivel nacional, el Gobernador consideró que "no hay que ser injusto" con el ex Ministro que protagoniza un escándalo a nivel nacional.

En coincidencia a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, el gobernador Gustavo Melella salió hoy a defender la gestión del ex ministro de Salud, Ginés Gonzales García, que otorgó vacunas contra el coronavirus a funcionarios, políticos, empresarios, sindicalistas, y arremetió contra los medios de comunicación que hablan del caso “Vacunatorio VIP”.

Esta mañana el mandatario acompañó la breve conferencia de prensa que hizo el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfa, en Casa de Gobierno, para hablar de régimen industrial fueguino y sus futuros debates que habrá ante el vencimiento de la Ley 19.640 en el 2023.

Tras acortada conferencia, Melella fue abordado por los medios de comunicación fueguino y habló del ex Ministro de Salud de la Nación a quien defendió en su gestión en la cartera sanitaria y minimizó el hecho escandaliza al Gobierno nacional por las vacunas otorgadas a personas que ni siquiera pertenecían a grupos de riesgo o personal de salud que batalla día a día contra el coronavirus.

“Voy a decir algo y me hago cargo; yo creo que tenemos que rescatar la figura del ministro Ginés, que hoy todo el mundo le apunta y es cierto que, si hubo una irregularidad no está bien, pero el ministro Ginés fue el que tomó con fuerza las primeras medidas para cuidar a la Argentina de la pandemia fuerte que se venía. Fue el ministro que volvió a poner un Ministerio de Salud de la Nación y no una Secretaría como se tenía antes. Fue el ministro que garantizó todos los insumos de cuidado para el sistema sanitario nacional, desde los barbijos hasta los trajes que se necesitaban. Fue el ministro que garantizó que todos los argentinos tengamos respiradores. Fue el ministro que logró con su equipo de trabajo no colapsaran los sistemas de salud en las provincias", sostuvo el Gobernador.

Para Melella, "no tenemos que ser injusto, hubo algo que no estuvo bien, nadie defiende, pero me parece que es injusto el tratamiento de algunos medios a nivel nacional que hoy se escandalizan por esto y no escandalizaron cuando se llevaron millones de dólares fuera del país, no se escandalizaron cuando se dejaron vencer medicamentos, no se escandalizaron cuando a nuestros jubilados les quitaron los medicamentos", dijo en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

"Hay que poner todo en la balanza, lo que no estuvo bien y yo rescato en términos personales la figura del ministro como la actual Ministra de Salud", concluyó.

Esta mañana el Presidente señaló que los protocolos fueron salteados porque "en sus diarios escribían que estábamos envenenando gente".

"Quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro. He leído que han hecho una denuncia. El hecho es lo suficientemente grave para que un ministro de la talla de Ginés haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada. Le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben", dijo desde México en donde se encuentra de gira.