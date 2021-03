Henriques Sanches: "Vamos a volver a abrir la posibilidad de sacar turnos para el PROCREAR"

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches indicó que “la participación en el día de ayer para solicitar turnos fue muy alta" en el proceso de inscripción para las viviendas PROCREAR, y aseguró que "vamos a volver a abrir la posibilidad de sacar turnos".

En Radio Nacional Ushuaia, la funcionaria dijo que “es muy importante recalcar que aquellos que no pudieron sacar turno en esta fecha, que sabemos que son muchos, esperen al próximo llamado. Vamos a atender a todos los interesados, pero tenemos que ordenar la presencialidad por una cuestión sanitaria. Claramente hay una altísima demanda habitacional, que no puede acceder a una vivienda de forma individual, ni por el IPV, y ve una oportunidad en el PROCREAR. En total son 400 viviendas del PROCREAR, que no fueron otorgadas en el gobierno de Macri, a pesar de que el habitacional es uno de los mayores déficits en la provincia”.

“Estos 20 años, en los que se cerró la demanda habitacional, esas decisiones políticas mal tomadas, de darle la espalda a la necesidad de los vecinos, de que nadie más necesitaba un techo, que nadie más necesitaba un lote, traen aparejadas estas consecuencias”, explicó.

La secretaria Hábitat y Ordenamiento Territorial planteó que “estamos en el camino correcto y en lugar de criticar la falta de respuesta del IPV o de los que llevan las políticas de vivienda, trabajamos todos los días desde esta gestión para dar la mayor cantidad de soluciones posibles, ya sea urbanización General San Martín, PROCREAR, la construcción de nuevas viviendas del PROCREAR 2, regularización de los barrios populares”.

En tanto, aseguró que “habrá nuevos llamados para solicitar turnos e inscribirse. Iremos haciendo a medida que nos vayan entregando desde el Ministerio de la Nación y habrán nuevas casas y nuevos turnos”.

Adelantó, además que “estamos trabajando en la segunda etapa de la urbanización General San Martín, trabajando sin pausa porque tenemos una decisión firme del intendente Walter Vuoto de brindar respuesta a estas familias y el acompañamiento del Gobierno nacional, de un Presidente y Vicepresidenta con una mirada federal que nos permite resolver y traer soluciones. Esto hace unos años atrás era imposible”.

Henriques Sanches estimó que “la evaluación de los inscriptos para las primeras viviendas, entre la que realiza el Municipio y luego el Banco, llevará alrededor de 15 días y luego haremos un nuevo llamado para más viviendas”.