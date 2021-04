Segunda ola: Por ahora la Provincia no aplicará restricciones y se espera el DNU nacional

Por ahora la Provincia no tendrá restricciones por la segunda ola de la pandemia del coronavirus como se está anunciando en algunas provincias del país. Así lo confirmó esta mañana la ministra de Salud, Judit Di Giglio, al encabezar una conferencia en Casa de Gobierno junto al secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios; y la coordinadora de la Campaña de Vacunación Covid-19, Ángeles Morseletto.

“Respecto al DNU a nivel nacional, no fue confeccionado por los ministros de salud y son medidas que se van a tomar en la provincia de Buenos Aires” indicó la funcionaria y aclaró que en el gobierno fueguino “no tenemos el DNU y no sabemos cuáles serán las medidas que se van a tomar. Quizás sean recomendaciones para algunas provincias y debemos esperar la información a nivel nacional”.

“Las medidas van a ser analizadas en nuestra provincia que tiene una situación epidemiológica diferente”, agregó.

Por otra parte, Di Giglio dijo que "nuestro objetivo es la responsabilidad del Estado de promover, de proteger, prevenir y asistir. Y la responsabilidad del ciudadano para seguir cuidándose y para poder tomar medidas que tengan el menor impacto económico y mayor impacto sanitario. Estadísticamente está demostrado, que la mayor parte de los contagios se dan en un ámbito social y no es las escuelas, no en los puestos de trabajo, no en la industria y no en los comercios. Entre todos tenemos que cuidar esta situación y ser barrera para la transmisión del virus”.

Audio: Ministra de Salud, Judit Di Giglio. (USHUAIA 24)