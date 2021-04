Castiglione sobre el incendio en Australtex: "El CEO me transmitió la tranquilidad que la empresa está lejos de bajar los brazos"

Tras el devastador incendio ocurrido ayer sobre la empresa Australtex de Río Grande, la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, mantuvo comunicación con los directivos de la empresa quienes manifestaron "que la intención de la empresa es salir adelante y volver a la producción lo antes posible”.

La funcionaria informó que “inmediatamente me enteré de la situación del incendio tomé contacto con el CEO de la empresa, Jorge Leone, a quien nos pusimos a disposición”, por su parte “me transmitió la tranquilidad que la empresa está lejos de bajar los brazos, la empresa va a recomponerse, hablamos de la situación de los trabajadores, de cómo iban a afrontar esto, me garantizaron que no iban a abandonar a ninguno de ellos y sus familias en estos meses de reconstrucción”.

Asimismo, Castiglione comentó que “el Gobernador Melella fue el primero en llamarme para ver cómo hacemos para acompañar a la empresa” y agregó que el Ministerio de Producción y Ambiente “se puso a disposición para arbitrar los medios necesarios para que la planta pueda volver a producir lo antes posible”.

La funcionaria provincial estuvo esta mañana en el lugar del siniestro y tomó contacto con los trabajadores y trabajadoras que allí se encontraban, para transmitirle todo lo que fue hablado preliminarmente con los representantes de la empresa.

En este sentido, respecto a cómo continúa la situación, Castiglione indicó que “una vez que se tomen decisiones en el directorio de la firma, nos volveremos a comunicar para ir viendo con más datos que acciones o que determinaciones tomará la empresa en los próximos días”.

Castiglione aseguró en este sentido que “el Gobierno provincial tiene esa mirada de estar al lado de quien necesite respaldo desde Estado, de ser necesario estaremos ahí como hemos estado siempre y como es mandato del Gobernador Melella en todo momento”.

De la empresa dependen más de 250 familias.