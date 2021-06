Cámara Argentina de Turismo: "No estamos dispuestos a seguir sufriendo limitaciones a la hora de trabajar"

La Cámara Argentina de Turismo emitió un comunicado en donde rechaza la suspensión de la temporada de invierno en los principales centros turísticos, ya que "las economías regionales no están en condiciones de soportar otra situación similar" a la del 2020.

"De cara a las próximas vacaciones de invierno, desde la Cámara Argentina de Turismo informamos que el sector se encuentra trabajando fuertemente para la puesta en marcha del turismo en cada uno de los destinos turísticos y centros invernales del país", explicaron desde la organización. "El año pasado las vacaciones de invierno se perdieron, razón por la cual las economías regionales no están en condiciones de soportar otra situación similar. El turismo es motor de desarrollo y generador de empleo en cada rincón del país. Es fundamental que la actividad pueda reactivarse en beneficio de todos los argentinos", sostuvieron.

Para la Cámara, "en el marco de esta crisis, la peor en la historia del sector, con miles de hoteles, prestadores de turismo y agencias de viajes que han cerrado sus puertas para no volver a abrir, con congresos y exposiciones prohibidos y con la gastronomía jaqueada en forma permanente, no estamos dispuestos a seguir sufriendo limitaciones a la hora de trabajar".



"Como lo han confirmado desde el Ministerio de Salud de la Nación, el turismo no incrementa los contagios. Nuestra experiencia en la realización de la temporada de verano y en Semana Santa con estrictos protocolos de seguridad sanitaria no produjo una suba de casos en la interacción entre las empresas de turismo y los viajeros. El turismo es salud, el turismo no contagia", concluyeron.