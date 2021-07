Tierra del Fuego comienza con la inscripción para la vacunación de adolescentes con factores de riesgo 

El Ministerio de Salud de la Provincia comenzó con los preparativos para el operativo de vacunación a menores de entre 12 y 17 años con factores de riesgo y desde este viernes estará la preinscripción para obtener un turno.

La vacunación se da tras el acuerdo que lograron los ministros de salud de cada provincia del país, equipos técnicos y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría. La reunión fue presidida por la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.

En la oportunidad, se fijaron los lineamientos para la vacunación de menores de 12 a 17 años con enfermedades prevalentes, estableciéndose los criterios de priorización de factores de riesgo.

No obstante, quedó establecido que cada distrito podrá adoptar criterios propios, de acuerdo a su situación sanitaria, a la vez que se irán perfeccionado las acciones a medida que avance el operativo.

La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyogana, dio detalles de la campaña y su implementación. Confirmó que a partir de este viernes 30 se podrá realizar la preinscripción mediante el link https://vacunate.tdf.gob.ar/preinscripcionmenores/

De acuerdo a lo establecido en la reunión con el Ministerio de Salud de la Nación y en acuerdo con la SAP, los factores de riesgo determinados para adolescentes de 12 a 17 son:

► Diabetes tipo 1 o 2.

► Obesidad grado 2 (IMC > 35; Puntaje Z≥2) y grado 3 (IMC > 40; Puntaje Z≥3).

► Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca y/o cianóticas no corregidas.

► Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica). Síndrome nefrótico.

► Enfermedad respiratoria crónica: Fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma. Enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio.

► Enfermedad hepática: Cirrosis.

► Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

► Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos. Pacientes trasplantados de células hematopoyéticas.

► Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

► Personas con tuberculosis activa.

► Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

► Síndrome de Down (otros síndromes genéticos).

► Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

► Inmunodeficiencias primarias.

► Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

► Personas de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

► Personas de 12 a 17 años con pensión no contributiva con Certificado Médico Obligatorio.

► Personas gestantes de 12 a 17 años previa evaluación de riesgo/beneficio individual.

► Malformaciones congénitas graves.

► Asplenia anatómica o funcional.

Goyogana explicó que en la Provincia “venimos trabajando desde hace algunos días en la confección de un padrón de adolescentes con factores de riesgo, en base a datos de especialistas, entre quienes están incluidos aquellos pacientes que tienen el Certificado Único de Discapacidad, quienes van a ir siendo convocados”.

Asimismo, indicó que “a través de las sedes de la SAP tanto de Ushuaia como de Río Grande, se envió un comunicado invitando a los médicos que tienen pacientes con factores de riesgo a inscribirlos en ese formulario. Dicha inscripción actuará como validación sin necesidad de presentar certificado al momento de asistir al vacunatorio”.

En cuanto a los aspectos legales, la funcionaria indicó que “según al Código Civil, a partir de los 13 años de acuerdo a la capacidad progresiva de los menores podrán tomar diferentes determinaciones, es decir, que a partir de los 13 años no necesitan del acompañamiento de un adulto para decidir aplicarse la vacuna”.

Respecto a quienes tienen 12 años cumplidos, deberán presentarse con un progenitor/tutor/apoyo o responsable debidamente acreditado, quien firmará el consentimiento al momento de la vacunación.

Finalmente, la directora de Promoción de Salud explicó que el registro en la página servirá de preinscripción, debiendo adjuntar los certificados al momento de la preinscripción, salvo para los casos ya descriptos.