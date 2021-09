Di Giglio confirmó que desde noviembre vuelve el turismo internacional

La ministra de Salud provincial Judith Di Giglio confirmó este jueves el regreso del turismo internacional al país a partir del 1 de noviembre, en donde los turistas deberán contar con dos dosis de las distintas variantes de las vacunas contra el coronavirus como así también un PCR Negativo.

En declaraciones al programa +Info que conduce el periodista Paulino Rodrigues en La Nación +, la titular de la cartera sanitaria explicó que "estamos preparándonos para el turismo internacional a partir del 1 de noviembre, porque las fronteras son nacionales y las decisiones son iguales para todo el país. Estamos preparándonos con un corredor seguro, a lo igual en el aeropuerto, y preparándonos para las fronteras cuando se abran a países limítrofes".

Quienes tengan dos dosis no tendrán que hacer un aislamiento, aunque si deberán tener un PCR negativo 72 horas antes de ingresar a la Provincia. “Nosotros vamos adherir a la decisión administrativa que será a lo igual que el país”, indicó.

Por otra parte, la funcionaria sostuvo que los argentinos que reingresan al país y “el fueguino que reingresa hace el aislamiento en su domicilio y al 7mo día se les hace un PCR. Los aislamientos se hacen en domicilios y no en hoteles. No tenemos hasta el momento varados fueguinos y no hemos tenido dificultades, porque somos una provincia pequeña. Para el regreso secuenciamos una variante Delta, por una persona que vino a trabajar y de es otro país. Aislamiento en domicilio y al séptimo día si da negativo puede continuar a trabajar”.

Respecto al Plan de Vacunación, Di Giglio informó que en Tierra del Fuego el "71% tiene al menos una dosis y un 56% con dos dosis. Es un número altísimo el que tenemos y en concordancia con el resto de las provincias, vacunando con un gran plan de vacunación tenemos la particular de ser una provincia pequeña, que tuvo una segunda ola diferente a la primera ola. Tuvimos una primera ola muy dura y la segunda fue con muchos menos casos por semanas, donde pudimos mantener las actividades económicas y educativas".

"Seguiremos con el plan de vacunación, porque esto no termina aún, porque si bien estamos en un momento epidemiológico muy bueno, y un gran porcentaje de vacunados, desde el equipo de salud somos muy cautos", advirtió la Ministra de Salud.