No vacunados y con Sputnik V no podrán ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos estableció los requisitos sanitarios para poder ingresar al país. Argentina es uno de los países con mas vacunados con la vacuna rusa no aprobada por la OMS.

Desde noviembre rige nuevas medidas sanitarias para poder ingresar a Estados Unidos, entre ella la prohibición de ingreso de los no vacunados y quienes tengan una o dos dosis de la Sputnik V por no estar aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según se comunicó, las vacunas aceptadas para ingresar a EEUU son Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac/Coronavac. Sin embargo, las vacunas que no han sido aprobadas por la OMS destacan la Sputnik V, Novavax, Abdalá y Soberana.

Argentina fue de las primeras naciones en adquirir la Sputnik V y actualmente produce una versión local de esa vacuna. Y el país llegará a las 11 millones personas inoculadas con esa vacuna.

Por otro lado, quienes no estén vacunados no se permitirá la entrada a Estados Unidos. Deberán pasar dos semanas después de la última dosis de la vacuna para poder ingresar a territorio estadounidense.

No obstante, esto no aplica a los ciudadanos de Estados Unidos que hayan decidido no aplicarse la vacuna y deberán hacerse la prueba un día antes de tomar el avión y otra prueba al aterrizar en territorio norteamericano.