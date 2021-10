Intendente de Bariloche aseguró que "el Estado nacional no hace nada por nosotros" ante los ataques mapuches

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, apuntó al Gobierno nacional por la falta de apoyo en la seguridad en medio de una escalada de violencia por parte de sectores mapuches quienes ejercen actos terroristas sobre propiedades privadas, entre otros hechos violentos en las rutas.

“No es tan grave el problema si se lo aborda. Venimos reclamando que no se está abordando el problema en términos de gobierno nacional. De acciones concretas y del diálogo que tiene que hacer”, dijo el Jefe comunal en Radio Continental.

“El gobierno nacional ha declamado que vienen por la vía del diálogo pero yo no veo que estén dialogando. No es un hecho que haya cientos de personas, es un grupito muy minúsculo. Denota que el Estado nacional no hace nada por nosotros, nos deja solos y es un quiebre institucional muy fuerte. El ciudadano tiene que sentir que el gobierno te cuida. Esto puede llevar a que la gente quiera hacer justicia por sí misma. Me parece que la carta es muy grave. Nosotros vemos que las fuerzas nacionales van a otros lugares”, sentenció.

“Yo reclamo el tema seguridad, que no haya cortes de rutas, que no haya violencia contra bienes incluso del propio Estado y por otro lado que no nos abandonen en la acción política. Que dialoguen, pero en serio. Quiero pensar que no actúan porque no saben qué hacer. No le encuentran la vuelta, pero pienso esto porque quiero pensar bien", enfatizó.

El presidente Alberto Fernández le comunicó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su "firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto", aunque sostuvo que se debe "formar un cuerpo específico" que se ocupe de "reforzar la seguridad en el futuro".

Para Gennuso, “la carta del Presidente es un quiebre institucional muy fuerte. La presencia del Estado nacional es muy importante para la situación que vivimos acá”.