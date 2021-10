El Concejo homenajeó al sensei Marcelo Chávez, fallecido recientemente 

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, junto con sus pares, realizaron un emotivo homenaje y entregaron una distinción a los familiares de quien vida fuera el sensei Marcelo Chávez, el reconocido deportista local y maestro de las artes marciales fallecido en septiembre como consecuencia del coronavirus.

El acto tuvo lugar en el recinto legislativo, donde la madre, esposa, amigos de Chávez, recibieron una distinción en su memoria que además se hizo extensiva para su escuela y la Asociación de Karate Do Shorinryu.

Sobre el reconocimiento, Pino subrayó que “es importante destacar el compromiso que tuvo con nuestra comunidad, su trayectoria y valores. Fue una persona con mucha responsabilidad que instruyó a muchos chicos de nuestra ciudad”, y agregó que “nos resulta muy triste tener que hacer este reconocimiento, y no haberlo hecho en vida. Es un tema que nos conmociona, como a toda la ciudad cuando recibió la noticia”.

En los fundamentos del proyecto de resolución que formalizó este homenaje, se destaca que “sembró en el corazón de sus alumnos los valores del karate: el respeto por el otro, la disciplina, la superación, la no violencia, la solidaridad y la alegría”.

Además, sobre su formación revela que “era cinturón negro y director técnico de la Asociación de Karate Do Shorinryu Kodokan TDF y pertenecía a la World Association of Okinawa Shorinryu Karate Do Kodokan. Se había instruido en distintas partes del mundo, principalmente Okinawa, Japón, donde adquirió sus principales conocimientos”.

“Como practicante incursionó en la competencia deportiva siendo un exitoso deportista en una especialidad de kata (Formas)” destaca, y precisa que logró “títulos nacionales, internacionales y podios mundiales. También como practicante llegó a la categoría de 6to Dan Grado de maestría del karate que muy pocos llegan a los 47 años”.

Chávez falleció como consecuencia de complicaciones por el coronavirus, pese a que se encontraba vacunado y su repentina muerte conmovió a la ciudad.