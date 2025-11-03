Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual contra sus hermanas

Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y consultas por desbordes en UshuaiaTierra del Fuego03/11/2025
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
Los hechos habrían ocurrido cuando el acusado y las víctimas eran menores de edad y por eso el proceso judicial se desarrolla ante un tribunal especial de menores.Tierra del Fuego03/11/2025
El Tribunal de Juicio de Menores dio inicio este lunes 3 de noviembre al debate oral y no público contra un hombre de 28 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra menores de 18 años.
Durante la primera jornada, el imputado declaró ante los jueces y ofreció su versión de los hechos. Posteriormente, dos de las víctimas brindaron testimonio, acompañadas por la psicóloga del Ministerio Público Fiscal. En forma separada, también declaró una tercera mujer, convocada en calidad de testigo.
Tras las exposiciones, los jueces resolvieron abrir un cuarto intermedio hasta este martes, cuando continuarán las audiencias con la declaración de testigos incorporados por las partes. En tanto, para el jueves está previsto que comparezcan la licenciada en Psicología Marina Zamar y la asistente social María de los Ángeles Zaragoza.
Según la acusación fiscal, el imputado, que actualmente se encuentra en libertad, habría abusado de sus hermanas biológicas cuando estas eran menores de 13 años, en un contexto en el que el propio acusado también era menor de edad.
Por esa razón, el proceso se desarrolla ante un tribunal especial de menores, integrado por la Dra. Paola Caucich y los Dres. Sergio Diéguez y Aníbal Acosta.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. María Paula Schapochnik, quien sostuvo la acusación durante la audiencia inicial.
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
El proyecto nunca ingresó en sesión y no debería ser tratado formalmente. Sciurano insistió y desde la oposición advierten que el procedimiento vulnera el reglamento y sienta un precedente institucional grave.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".
La legisladora destacó el proyecto “Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal” en la Feria de Ciencias y adelantó que va presentar en la Legislatura un proyecto de declaración de interés provincial para reivindicar las Ferias como un programa de educación permanente.
La Secretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional N°3, debido a la presencia de nieve entre los kilómetros 3008 y 3011.
El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó las inscripciones para la educación secundaria destinada a jóvenes y adultos que no terminaron el secundario y quieran hacerlo.
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El dato surge de un relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros, junto con el Conicet, Ambiente de la Provincia y Zoonosis donde se advierte que solo en Ushuaia hay más de 6 mil perros, sueltos, en Tolhuin más de 2 mil y en Río Grande más de 14 mil.
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó las inscripciones para la educación secundaria destinada a jóvenes y adultos que no terminaron el secundario y quieran hacerlo.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".