Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual contra sus hermanas

El Tribunal de Juicio de Menores dio inicio este lunes 3 de noviembre al debate oral y no público contra un hombre de 28 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra menores de 18 años.

Durante la primera jornada, el imputado declaró ante los jueces y ofreció su versión de los hechos. Posteriormente, dos de las víctimas brindaron testimonio, acompañadas por la psicóloga del Ministerio Público Fiscal. En forma separada, también declaró una tercera mujer, convocada en calidad de testigo.

Tras las exposiciones, los jueces resolvieron abrir un cuarto intermedio hasta este martes, cuando continuarán las audiencias con la declaración de testigos incorporados por las partes. En tanto, para el jueves está previsto que comparezcan la licenciada en Psicología Marina Zamar y la asistente social María de los Ángeles Zaragoza.

Según la acusación fiscal, el imputado, que actualmente se encuentra en libertad, habría abusado de sus hermanas biológicas cuando estas eran menores de 13 años, en un contexto en el que el propio acusado también era menor de edad.

Por esa razón, el proceso se desarrolla ante un tribunal especial de menores, integrado por la Dra. Paola Caucich y los Dres. Sergio Diéguez y Aníbal Acosta.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. María Paula Schapochnik, quien sostuvo la acusación durante la audiencia inicial.