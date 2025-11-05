El BCRA informó que las 2.500 unidades puestas a la venta tuvieron una gran demanda. Solo podrán retirarlas quienes ya realizaron el pago y recibieron confirmación.
ANSES fijó los nuevos haberes previsionales: la jubilación mínima será de $333.085 desde noviembre
Según lo dispuesto en una resolución del Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará a $2.241.349,35.Economía05/11/2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva actualización de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que comenzará a regir a partir de noviembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Resolución 338/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y fija un incremento del 2,08 % de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Según lo dispuesto, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará a $2.241.349,35.
La resolución también actualiza otros valores clave del sistema previsional:
- Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
- Base imponible mínima: $112.183,09
- Base imponible máxima: $3.645.898
El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de las jubilaciones y pensiones de acuerdo con el índice de inflación publicado por el INDEC.
Asimismo, la ANSES dispuso que las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad a partir del 31 de octubre de 2025 —o que soliciten su beneficio desde el 1° de noviembre— serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.
