ANSES fijó los nuevos haberes previsionales: la jubilación mínima será de $333.085 desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva actualización de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que comenzará a regir a partir de noviembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Resolución 338/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y fija un incremento del 2,08 % de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Según lo dispuesto, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará a $2.241.349,35.

La resolución también actualiza otros valores clave del sistema previsional:

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Base imponible mínima: $112.183,09

Base imponible máxima: $3.645.898

El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de las jubilaciones y pensiones de acuerdo con el índice de inflación publicado por el INDEC.

Asimismo, la ANSES dispuso que las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad a partir del 31 de octubre de 2025 —o que soliciten su beneficio desde el 1° de noviembre— serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.