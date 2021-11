Tras el cierre de las elecciones, Yutrovic y Stefani se cruzaron en una emisora de radio

Los candidatos a diputados por Tierra del Fuego Carolina Yutrovic (Frente de Todos) y Héctor “Tito” Stefani (Juntos Por el Cambio) se cruzaron en la transmisión de Radio Provincia Ushuaia, al cierre de las elecciones legislativas en la cual ambos renovarían sus bancas.

Los candidatos plantearon sus posturas políticas, en el marco del llamado del presidente Alberto Fernández de convocar a un diálogo entre el oficialismo y la oposición, con motivo de la fuerte crisis económica que vive el país y la cual se agravaría en los próximos años.

La candidata por el kirchnerismo, fundamentó que desde su lugar y el gobierno “nunca dejamos de traccionar medidas para que Argentina salga adelante” y respondiendo a las medidas económicas tomadas por la administración de Fernández tras la derrota en las PASO “se acusa de una situación electoralista, pero la realidad es lo que necesita el país que son recursos”.

Personalmente, Yutrovic aseguró que “todo el tiempo gestionamos recursos, apoyando leyes y es lo que vamos a seguir haciendo. Ya hay una voz del presidente de generar acuerdos y esperemos que se dé y el contexto, para que podamos avanzar. Es el mayor deseo que tenemos todas las personas que trabajamos acá, y esperemos que eso se logre en el Congreso. tenemos miradas distintas, pero siempre puede haber puntos de acuerdos si hay una actitud de diálogos sinceros”.

En ese sentido, dijo que objetivo durante la campaña fue “contar los hechos, cosas que se han hecho, contándoles cosas que lo grafica y hemos ido con eso a hablar con cada una de las personas a las que hemos tocado las puertas. Muchas de esas políticas no se conocían” y agregó que “en mi caso voy con la verdad de lo que puedo mostrar sin prometer castillos en el aire, sino con políticas, leyes y medidas que se van tomando desde el ejecutivo y lo que hacemos nosotros desde el Congreso, y así hemos planteado esta campaña”.

Por su parte, Stefani afirmó que “la representación nuestra en el Congreso es distinta a la que platea Carolina. Creo que la situación en Argentina es crítica, veo un estado que crece y que no permite que la actividad privada se desarrolle. Veo un país que emite 8 millones de pesos cada dos minutos, donde el Estado sigue gastando más de lo que le entra, y no veo una sola propuesta de salida económica. Tenemos la inflación de un mes que países vecinos la tienen en un año, tenemos 6 millones de argentinos en la informalidad, y no veo los planes acertados del gobierno. Y no lo veo yo y el 30% de los fueguinos no lo ve”.

En respuesta a la campaña del Frente de Todos, el diputado cuestionó que “a los votantes que hicieron, pero yo no me enteré, no hicieron nada y todo lo que hicieron, lo hicieron mal. Cuando hablan de la pandemia, lo que veo es que los países vecinos invirtieron mucho y nosotros perdimos 10 puntos del PIB. Este gobierno es un desastre y, yo voy a ir al Congreso y si se confirma que tengo una banca, voy a ir a defender la postura de los fueguinos que creen que es necesario que el país arranque”.

En esa línea, dijo que “tenemos un millón de planes sociales”, a lo que Yutrovic respondió diciendo que “en el 2015 teníamos 150 mil planes sociales”.

Por otro lado, Stefani se mostró del diálogo “cuando hay una ley buena para los argentinos la vamos a votar. Esta no es una cuestión personal, acá nadie cuestiona si Carolina es buena, que lo es y no tengo dudas, pero que persigue una ideología. La Argentina es un país que juega al fútbol con reglas del básquet, y si no cambian las reglas no nos va a ir bien”.

En tanto, Yutrovic sostuvo que “tenemos miradas diferentes, pero me interés que se discuta y no que se cancele. Y ganaremos o perderemos en una votación aquellas leyes que se debatan en el tema laboral hay muchos por hacer, pero no coincido con la flexibilización que no dieron resultados y para mí no es una opción. Y tampoco el seguro de desempleo donde un trabajador se paga la indemnización” y sostuvo que “como representante de un bloque oficialista el gobierno está gobernando para todos, muy inclusivo y federal. Está muy claro cuando en la gestión anterior Tierra del Fuego, particularmente Ushuaia no recibía recursos por el signo político del intendente y eso habla de las actitudes que no son buenas”.

“Lo que no hay que hacer es ponernos en una situación de debate que no tenga sentido”, agregó la candidata oficialista.