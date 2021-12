Senado: Bullrich renunció a su banca y realizó una emotiva despedida

El senador nacional, Esteban Bullrich, renunció hoy a su cargo ció para dedicarse a su familia y a enfrentar la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece. Lo hizo con una motiva carta donde abogó por profundizar "el diálogo" para poder "solucionar los problemas" de los argentinos.

En un emotivo discurso en el que inició agradeciendo a la titular del cuerpo Cristina Fernández de Kirchner "por darme la palabra y las muestras de afecto durante este tiempo difícil", Bullrich resaltó que "desde que entré a la política hace casi 20 años siempre siempre intenté ser fiel a mi mismo, no mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente"

"Hoy en este recinto, en el que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales", agregó.

Añadió que "la realidad me impone esta decisión y me he resignado a aceptar la realidad. Me siento en este recinto con una profunda humildad y a la vez un enorme orgullo. Humildad por ser parte de este cuerpo, tanto más grande que todos nosotros, y orgullo porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del debate donde vive nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro constante intento de construir un país mejor".

"Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires", comunicó.