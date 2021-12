Melella: “No estamos trabajando en un bono de fin de año”

El gobernador Gustavo Melella, aseguró este viernes que en su gobierno “no estamos trabajando por un bono” como lo habían solicitado los gremios estatales, sin embargo dijo que se piensa en un aumento salarial en enero.

“No estamos trabajando por un bono, si la semana que viene vamos a tener una reunión. El deseo mío y que le he expresado al ministro de Economía es una recomposición salarial a partir del mes de enero a cuenta de las paritarias que tengamos el año que viene”, manifestó en diálogo con Radio Provincia Ushuaia.

“Seguramente no va haber bono, y lo digo claramente porque así como digo que nuestro gobierno es el que ha superado el porcentaje de la inflación en estos años después del congelamiento salarial, también digo que hoy no estamos estudiando un bono y no significa que no lo hagamos”, aclaró el mandatario.

Respecto a las paritarias del año próximo, Melella sostuvo que “nuestro piso es seguir este camino de superar el proceso inflacionario, tenemos que ver los recursos del Estado, porque nunca hemos hecho locuras. El estado de la Provincia, después de muchos años, el aumento salarial le ganó a la inflación. Tuvimos que recuperar salarios de congelamiento, de suma en negro y hubo un gran trabajo para recuperar los salarios”.

En cuanto al aumento en los montos de las pensiones RUPE, el Gobernador aseveró que será “de acuerdo a la Ley”.

Por otra parte, confirmó que el día 17 de diciembre estarán depositados los aguinaldos.