Melella “No puede ser que el alquiler temporario para el turismo vaya en desmedro de nuestra población”

“No puede ser que el alquiler temporario para el turismo vaya en desmedro de nuestra población” apuntó hoy el gobernador Gustavo Melella, al hablar de la grave crisis de demanda habitacional por la que padece de la ciudad y a la que se suma el boom de alquileres temporarios, expulsando a quienes buscan y habitan en un inmueble.

En su discurso por la apertura al XXXIX Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, el mandatario reconoció que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene “postulantes esperando desde el año 98” con lo cual la “situación es grave”.

A la demanda de la vivienda social, se suman casos como el de un funcionario del gobierno que pagaba 45 mil pesos por un alquiler, sin embargo con la reactivación del turismo “se lo elevaron a 120 mil”, contó el Mandatario.

En otro caso, Melella dijo que “el otro día hablaba con una vecina de acá de la ciudad de Ushuaia, ella es desocupada y su marido trabaja en el puerto como changarín. Ellos alquilaban 20 mil pesos un dormitorio, cocina, baño y nada más; [ahora] 60 mil”.

En esa línea, explicó hay “edificios donde alquilaban muchos vecinos de la ciudad de Ushuaia, lo mismo en Río Grande, donde les fueron pidiendo que los dejen porque se iban a dedicar al turismo”, por lo tal “no puede ser que el alquiler temporario para el turismo vaya en desmedro de nuestra población”.

Frente a eso, el Gobernador le pidió al presidente del INFUETUR, Dante "Willy" Querciali, avanzar “rápidamente en el registro de aquellas propiedades que se usan para alquiler temporario del turismo, porque tenemos que brindar calidad, porque tenemos que brindar seguridad, pero también tenemos que asegurar que todos los fueguinos tengan acceso a la tierra y vivienda que todavía alquila”.

“Se nos fueron 5 médicos de la ciudad de Ushuaia por el abuso en el precio del alquiler, porque son abusivos algunos alquileres en nuestra provincia y quienes los hacen no les importa para nada la provincia y quizás ni estén en la provincia”, apuntó.

El Mandatario sostuvo que son esos propietarios de los temporario que luego reclamaban la ayuda del Estado durante la pandemia.“El Estado acompañó a todo el mundo, no miro si tenía o no tenía plata, los acompañó a todos, a los que no podían alquilar ni una pieza y podían tener ingresos, pero cuando se reactivó, algunos demostraron que les interesa muy poco. Entonces tenemos que acelerar ese registro”.

En otro caso, el Gobernador contó que hace pocos días acompañó a una persona que había contactado por Internet por un alquiler temporario sobre la calle Hol Hol de Ushuaia. “Cuando llegamos al edificio habían departamentos que se veían que se alquilaban y dos departamentos ploteados con un gremio. No encontrábamos el departamento, hasta la que la alquiló, y que no pudo ir, le mandó la foto y era en ese ploteo. Eso era una oficina, no un departamento y la cortina era el ploteo del gremio”.

“Nosotros queremos tener turismo de calidad porque siempre los empresarios piden al Estado que hagamos bien las cosas, nosotros les pedimos a los que invierten que inviertan bien y que no se abusen de la gente”, reclamó.

En otro párrafo, el Gobernador dijo que ante esta situación tanto el Gobierno nacional, los intendentes, Concejos Deliberante, Ministerio de la Vivienda de la Nación “vamos a dar respuestas más importantes aún” y que “en los próximos días vamos a convocar a los intendentes a trabajar juntos en algunas acciones para no pisarnos para no complicarnos y fortalecer las herramientas”.