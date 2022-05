Vuoto aseguró que no será candidato testimonial y estará en el debate por la reforma de la Carta Orgánica

El intendente y candidato por la lista Más Ushuaia, Walter Vuoto, aseguró este jueves que no será candidato testimonial en las elecciones del próximo domingo donde los ushuaienses votarán por sus representantes en el marco de la reforma de la Carta Orgánica, y que de ser así la intendencia quedaría a cargo de la concejal mopofista Mariana Oviedo.

"Yo voy a ir a la estatuyente a dar la discusión, obviamente como corresponde porque me interesa mi ciudad, porque me interesa qué hay que hacer, me interesa dar los debates, la discusión” , dijo el candidato este mediodía en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.

Dentro de la lista también se encuentran concejales en funciones y en el caso de ser electos como convencionales, Oviedo quedaría a cargo de la intendencia. "El concejal que le toque estar ocupará el lugar del intendente o intendenta", manifestó.