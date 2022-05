Vuoto pidió un debate con Chispita, habló de la reelección indefinida y de la polémica por la Casa de la Mujer 

El intendente de Ushuaia y quien encabeza la lista Más Ushuaia, Walter Vuoto, habló de todo este jueves en una entrevista radial donde se refirió a las críticas por la reelección indefinida, pidió un debate con la ex diputada, la Dra. Liliana "Chispita" Fadul, y respondió a los cuestionamientos por el nombre de la Casa de la Mujer, "Presidenta Cristina Fernández", tema que aún sigue generando polémica.

En el programa EntreNosotros de Radio Provincia, el candidato analizó que la reforma de la Carta Orgánica "nos da la posibilidad de otro mandato más y que además todavía no hemos definido qué vamos a hacer. Sí creo que la definición es poder sentarnos en una mesa debate (...) porque justamente de esto se trata la estatuyente de sentar representantes del pueblo elegidos por el pueblo para ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y los ejes que hay que trabajar sobre la ciudad dentro de 20 o 30 años".

"No he escuchado propuestas propositivas o propuestas superadoras. Si la única manera que tienen es no la reelección indefinida quédense tranquilos que la reelección indefinida no la vamos a sacar y la alternancia es como siempre digo, hay intendentes radicales en San Isidro que están en el gobierno desde el año 83, y acá los que definen si hacen las cosas bien o no, es el pueblo con su voto, entonces no tenga miedo a las urnas que justamente esto es la gran posibilidad y la historia nos ha demostrado que la democracia es la única herramienta que nosotros tenemos", afirmó.

Consultado sobre las críticas por la falta de debate público de la lista Más Ushuaia, en la cual otros candidatos de la oposición sí participaron, el Intendente sostuvo que “he debatido con los vecinos de la ciudad. Hemos recorrido los barrios, estuvimos este haciendo los foros de discusión nuestros, inclusive dentro de nuestros técnicos. Cada uno le habla obviamente a su electorado, pero el debate hubo, digo Laura Ávila, ha salido a los medios, Juan Carlos Pino ha salido en los medios (…) y después están todas las repeticiones de cosas que en realidad evidencian la falta de propuestas propositivas".

"La discusión la hemos dado con los vecinos, estamos en los barrios, yo lo veo a los chicos moverse dando la discusión y el debate real en una convencional estatuyente se da justamente cuando empieza a funcionar la Convención", agregó.

En ese sentido, apuntó que "hay otros candidatos que ocuparon los cargos que ocupan deberían estar preocupados en cómo crece Ushuaia porque no hay lugar más para crecer. Ya lo decía el ingeniero Garramuño hace un par de años atrás, y me parece que la ampliación del ejido también es una discusión que tenemos que dar en la Convención y que hay gente que está ocupando lugares muy importantes dentro de la Legislatura y deberían estar ocupados de que Ushuaia siga creciendo".

Para Vuoto, "si lo único que se discute es la reelección de uno o no estamos perdiendo el eje de discusión. Nosotros somos una lista que es una lista muy representativa de trabajadores y trabajadoras, espacios sindicales".

"Siempre hay críticas, nosotros claramente respondemos siempre, a veces con silencio efectivo, a veces damos la discusión. No somos de confrontar, y yo no mucho de salir en los medios, pero muy pocas veces he confrontado en mi carrera política y soy más de hacer", agregó.

Las críticas Tavarone y el pedido de debate con Chispita

Dentro de la campaña, el candidato de Somos Fueguinos disparó contra el Intendente de “solo aparecer en actos oficiales” y que también existen "aprietes hacia empleados municipales", a lo que Vuoto respondió: “Si tiene prueba que vaya y presente a la Justicia".

El líder de la Cámpora, también expresó su deseo de "poder discutir con Chispita, porque más allá de las diferencias yo siempre he tenido un gran respeto intelectual", que además "va ser en un marco de discusión, obviamente como todo debate duro, pero a ella le tengo muchísimo respeto intelectual".

Polémica por el nombre de la Casa de la Mujer

Durante el 2021, una de las mayores polémicas que vivió la ciudad fue el nombre de la Casa de la Mujer, "Presidenta Cristina Fernández", en el cual el Concejo se definió quitar ese nombre sobre el edificio ubicado en la Av. Maipú. Quien impulsó la modificación del nombre por "Pioneras Fueguinas" fue Fadul y que incluso llevó la protesta al desfile del 12 de Octubre por el aniversario de la ciudad.

"La he llamado varias veces a la doctora Fadul con lo de la Casa de la Mujer, pero primero me gustaría que todos vayan a recorrer el trabajo que se hace una Casa de la Mujer porque una cosa es hablar de afuera y otra cosa es conocer de lo que se está hablando. Y la lógica esa fue que las primeras mujeres que habían sido electas ponerme el nombre a la primera presidenta mujer, la primera gobernadora mujer, la primera diputada, porque también una de las salas lleva el nombre de Esther Fadul. Tiene una lógica, el porqué, qué es el rol de la participación de la mujer en la toma de decisiones. Pero también les dije al principio de sesión que no tenía problema en sentarme para armar algo en Pueblo Viejo, rescatar la casa de Doña Esther, armar el Museo, armar un espacio", manifestó Vuoto.

En esa línea, insistió que el nombre de CFK "no es de caprichoso, pero todo tiene una razón de ser y no solamente es el nombre de Cristina, porque me pasaba el otro día con una vecina que le pregunté si conocía la Casa de la Mujer, lo que se hace adentro, y me dijo que no. Entonces andá a visitar a visitar el equipo técnico de las compañeras que trabajan ahí y te vas a dar cuenta de lo que la Casa genera y el nombre es una discusión efímera".