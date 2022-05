Tras el duro resultado, Arcando anunció que se retira de candidaturas a cargos electivos

El ex vicegobernador aseguró que "esta elección, si bien era compleja, me demuestra que uno tiene que dar un paso al costado".

El candidato de la lista Hacer Un Nuevo País Desde El Sur, Juan Carlos Arcando, anunció hoy su retiro de ser candidato a cargos públicos en futuras elecciones, tras conocerse los resultados irreversibles que lo dejaron afuera de ocupar una banca en el marco de las elecciones convencionales constituyentes 2022 para la reforma de la Carta Orgánica municipal.

“Es una elección que no teníamos previsto. Pensábamos que nos podía ir un poco mejor, pero fue una mala elección y esto para mí es ya es una elección que uno muchas veces tiene que tomar decisiones y en ese sentido voy a anunciar que me retiro de la cuestión política activa para ocupar cargos electivos”, aseguró en declaraciones al programa especial de Radio Provincia Ushuaia que conduce el periodista Sergio Sarmiento.

El ex vicegobernador fue contundente a decir que “voy a acompañar a otras personas, obviamente, porque uno viene de la militancia política de muchos años, pero ya no encabezando e integrando una lista porque esta elección, si bien era compleja, me demuestra que uno tiene que dar un paso al costado”.

Además el ex concejal de Ushuaia aclaró que la decisión ya se venia pensando con anterioridad, pero “el electorado tomó decisiones y uno tiene que ser muy respetuoso de eso”.

“Anuncio formalmente contigo retirarme de cargos electivos. Seguramente voy a acompañar, voy a militar”, agregó, para luego señalar que “ya es hora de dar un paso al costado”.

En cuanto a los resultados de las elecciones de este domingo, Arcando dijo que fue animado “por muchos vecinos”, sin embargo “no me alcanzó y cuando a uno no le alcanza uno tiene que tomar decisiones”, sentenció.

De 152 mesas escrutadas sobre 210, el espacio de Arcando obtuvo 1.123 votos, por debajo de Republicanos Unidos con 1.999 votos y que obtiene una banca.