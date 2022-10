Trotta criticó al Gobierno y dijo que “no ha podido plasmar un horizonte común”

El ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, apuntó al gobierno porque “no logra desplegar un trabajo en equipo" debido a que las decisiones las toma el presidente Alberto Fernández por encima de los consensos de los ministros.

"Es un Gobierno que no ha logrado consolidar un esquema de trabajo interno, que tiene características de coalición porque se construye a raíz de distintas referencias, pero que no ha podido plasmar un horizonte común, y esto ha llevado a diferencias y equivocaciones en el ejercicio de toma de decisiones, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza", dijo el ex funcionario en el programa de Cristina Pérez, en Radio Rivadavia.

"Lo que uno puede destacar es que el ingreso de Sergio Massa ha permitido, en estos tiempos de complejidades, correr esas tensiones en el campo económico para enfrentar desafíos muy complejos que tiene la Argentina, con una realidad inflacionaria a la que no se logra encontrarle una respuesta concreta", analizó.

Sin embargo, quien supo estar a cargo de la cartera educativa durante la pandemia del coronavirus, sostuvo que en su salida también tuvo que ver con las controversias y cambios de decisiones que toma Fernández. "El Presidente tomó una decisión contraria a esa construcción de consensos, y es ahí donde se puede ver un ejemplo de una toma de decisión que no se sostuvo sobre esa mirada integral que debe tener la república. He tenido esa y otras diferencias que implicaron una ruptura de confianza mutua y una salida, a posteriori, del gobierno", dijo.

"Muchas veces ha ocurrido un escenario donde los ministros no despliegan las decisiones, por ausencias de indicaciones claras, o por el Presidente que contradice o no escucha la mirada de sus ministros. Lo he sufrido en particular", confesó Trotta, agregando que "yo no encontraba información que respaldara esa medida, cuando habíamos encontrado ese consenso".

Para el ex ministro, la toma de decisiones la tiene Alberto Fernández, y el Gobierno se forja sobre "un esquema de decisión que no logra desplegar un trabajo en equipo".

"Hoy el que toma las decisiones finales y lo vemos en la construcción de este gabinete, es el presidente Fernández. Ahí está el problema, nunca se ha podido establecer un esquema de toma de decisión colectiva, porque es la primera vez que tenemos un Presidente que no es una figura excluyente de los demás, sino que debería haber construido complementariedad con la vicepresidenta, con el hoy ministro de Economía, y con los gobernadores", amplió.