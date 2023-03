Trabajadores de la ANAC anuncian paro y podría afectar fin de semana largo en todo el país

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunciaron la realización de un "paro total de actividades" para el miércoles 5 de abril próximo, previo al inicio de Semana Santa en reclamo de la "reactivación de la discusión paritaria", informaron voceros gremiales.

En este sentido, señalaron que la medida fuerza afectará a 54 aeropuertos y podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en la previa al asueto del jueves y al feriado del viernes con motivo de la Semana Santa,

El viernes último, la conducción de Coordinación Nacional ATE-ANAC informó que "no se concretó" la reunión paritaria para los trabajadores del sector.

"Por este motivo -anunciaron- definimos iniciar acciones gremiales en todos los aeropuertos del país. Valoramos las gestiones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones Laborales de ANAC", señalaron desde el gremio.

En ese marco, explicaron que durante el día de ayer enviaron "la notificación de paro nacional para el próximo miércoles 5 de abril".

"El día viernes, la oficina de empleo público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general", enumeraron.

Asimismo, explicaron que "a todo esto se suman los incumplimientos de parte del director General de la Dirección Legal, Técnica y Administrativa de nuestro organismo en materia de acuerdos políticos y la falta de respuesta a los permanentes llamados a la Administradora Nacional".

"Por estos motivos -dijeron hoy- ratificamos lo definido por asamblea federal y convocamos a un paro nacional" para el miércoles 5 de abril.

Por otra parte, los trabajadores de la Asociación Sindical de Trabajadores en la empresa de Jetsmart (ASTJ) iniciaron ayer "un quite de colaboración por 15 días corridos" en sus servicios aéreos, ante la "falta de respuesta de la empresa" a sus demandas de mejoras laborales y salariales.

"Desde inicios de febrero hemos realizado reclamos a la empresa que hasta el día de la fecha no fueron sido respondidos. Por lo tanto hemos decidido en asamblea llevar adelante medidas de acción directa progresivas que comenzarán con un quite de colaboración por 15 días corridos en la que no haremos horas extras y ni otras tareas que no sean las propias y nos sean requeridas", informó a Télam Diego Bitschin, secretario general de la AST de Jetsmart.

Bitschin explicó que, durante el quite de colaboración, no realizarán actividad alguna ni guardias fuera del horario del turno.

"De persistir el silencio de la empresa ante nuestros justos reclamos tomaremos, profundizaremos las medidas de acción", sostuvo.