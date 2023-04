Neuquén: El MPN perdió la gobernación después de 60 años

El ex presidente y la presidenta del PRO cuestionaron al jefe de gobierno porteño por las elecciones en la misma fecha que la nacional. "Qué profunda desilusión" dijo Macri.

Los libertarios buscan armar una "mega PASO opositora" en Buenos Aires. En lo nacional, Milei busca incluir en las listas a personas que "no provengan de la política".

El candidato aseguró que de ser Presidente "si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular".