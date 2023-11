El FMI propuso un nuevo préstamo y De Mendiguren advirtió que "la salida no es volviendo a endeudar a la Argentina"

"La salida no es volviendo a endeudar a la Argentina", advirtió hoy el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, luego de que el el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, mantuviera una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se habló la posibilidad de otorgar un nuevo préstamo al país a través del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

"Si tengo que hablar como un industrial, la verdad que me preocupa. Hay antecedentes de un perfil absolutamente financiero cuando creo que el problema en Argentina no es financiero sino económico. No escuché una sola palabra que hable de producción e industria y volvemos otra vez al eje de valorización financiera", manifestó De Mendiguren esta mañana en diálogo con FM Delta.

Indicó que durante la gestión de Caputo en el gobierno de Mauricio Macri "no hubo un solo índice en que nos fuera bien".

"Punta a punta, la industria cayó 14% y no hubo un solo sector industrial que terminara 2019 mejor que en 2015. Desde las finanzas, que es la especialidad de ellos, nos dejaron una deuda absolutamente impagable con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, además, el país defaulteado en pesos. Desde lo productivo, es contundente el resultado negativo y, desde lo financiero, nos dejaron defaulteados", evaluó el secretario.

Recordó que, meses atrás, Milei "dijo que el propio Caputo se había fumado US$ 15.000 millones que se fue a financiar la fuga de capitales".

"La salida no es volviendo a endeudar a la Argentina", enfatizó.