El presidente ucraniano Volodymyr Zelenski dice que la guerra con Rusia está en una nueva etapa y se espera que el invierno complique las cosas, luchando después de una contraofensiva de verano que no logró producir los resultados deseados debido a la persistente escasez de armas y fuerzas terrestres.

Sin embargo, a pesar de los reveses, dijo que Ucrania no se rendirá. “Tenemos una nueva fase de la guerra, y eso es un hecho”, dijo Zelenskyy en una entrevista exclusiva el jueves con The Associated Press en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, después de una gira por la región para levantar la moral. "El invierno en su conjunto es una nueva fase de la guerra".