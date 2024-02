El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió hoy que recurrirá "a la vía judicial" en la disputa que este distrito tiene con el Gobierno nacional por los recursos coparticipables y puso "plazo hasta el miércoles para que haya una solución concreta".

El mandatario se hizo presente en la Legislatura de esa Provincia donde ocupó una banca, un hecho que jamás había ocurrido en la historia institucional y aprovechó para "llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía".

"Hoy me llamaron desde distintos sectores productivos para decirnos que de acá no sale un recurso más", informó, para luego reconocer que es de imposible aplicación el cortar el suministro de petróleo como se había deslizado la semana pasada desde Comodoro Rivadavia e ironizó diciendo que "creyeron que es cuestión de bajar una palanca y no es eso", y aclaró que fueron los jubilados petroleros los que le pidieron tomar esa medida drástica.

Torres expuso un extenso discurso ante 25 de los 27 diputados que integran la Legislatura del Chubut, donde concurrió para ocupar la "banca 28" o "banca del pueblo" como él mismo definió.

Gran parte del discurso estuvo dirigido al presidente Javier Milei, al que acusó de "querer disciplinar mandando un mensaje a través nuestro al resto de las provincias".

"Nosotros no pedimos refinanciar (la deuda) solamente, nosotros dijimos vamos a canjear deuda porque tenemos cupo de regalías y no queremos pagar tasas usurarias", indicó.

"¿Saben a qué gobernador se lo dieron? Al único gobernador que no acompañó este reclamo en la Argentina, al gobernador de Tucumán. Si eso no es discriminar, si eso no es disciplinar... Yo no lo entiendo", agregó.