Ante avance ruso, Macron no descarta el envío de fuerzas terrestres si Kiev lo pide

Las tropas rusas lograron perforar el frente y hacer pie en Ocheretiny, en la zona de Avdiivka, en el Donetsk, y las defensas ucranianas debieron desplegaron reservistas para estabilizar la situación, informó el portavoz del comando militar Khortytsia, Nazar Voloshyn. "La situación es muy difícil y el enemigo logro atravesar el frente en este asentamiento. Estamos adoptando medidas para desalojarlos. Están en curso duros combates, las fuerzas armadas ucranianas controlan la situación", dijo Voloshyn.

En coincidencia con esta situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a insistir en la posibilidad de que tropas terrestres de la OTAN sean desplegadas en Ucrania a pedido de Kiev si Moscú logra romper las defensas ucranianas.

"Como ya lo he dicho, no excluyo nada, porque tenemos enfrente a alguien que no excluye nada", dijo el presidente francés a la revista The Economist.

Para Macron, "hemos dudado demasiado al poner límites a nuestra acción hacia alguien que no los tiene y que es el agresor. Yo tengo un objetivo estratégico claro: Rusia no puede vencer en Ucrania. SI Rusia vence en Ucrania, no tendremos más seguridad en Europa": "¿Quién puede afirmar que Rusia se detendrá allí? ¿Qué seguridad habrá para los otros países vecinos, como Moldavia, Rumania, Polonia, Lituania y tantos otros?, se preguntó Macron.

El presidente de Francia agrega: ¿Qué credibilidad tendremos los europeos que gastamos miles de millones diciendo que estaba en juego la supervivencia del continente si después no concedemos los instrumentos para detener a Rusia. Por eso, sí, no debemos excluir nada".