Denunciaron a Milei por utilizar el avión presidencial para asistir a un acto político en España

El diputado de izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por "delitos de defraudación y fraude contra la administración pública".

"Acabo de presentar una denuncia penal contra Javier y Karina Milei por usar fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido VOX. El costo para el Estado superará los U$S 500.000" explicó el parlamentario.

Solano informó que la denuncia por los delitos de defraudación y fraude contra la administración pública, entre otros, cayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 4.

"El propio presidente reconoció que el viaje no constituye una visita de Estado, por lo que no debería ser costeado por el gobierno argentino. Estamos ante los peores vicios de la casta política, que usa en su beneficio el presupuesto público financiado por los contribuyentes", reprochó Solano para luego arremeter que "mientras Milei gastará más de medio millón de dólares para actividades particulares, el pueblo sufre accidentes ferroviarios, porque el gobierno dice que "no hay plata" para reponer los cables robados y reparar el sistema de señales".