Retuvieron a un periodista argentino en Venezuela a días de las elecciones

Jorge Pizarro, reconocido periodista argentino y actualmente comunicado en Radio Rivadavia, fue retenido al intentar ingresar a Venezuela, que el próximo domingo celebrará las elecciones presidenciales, en medio de fuerte tensiones por la amenaza del presidente Nicolás Maduro de provocar un "baño de sangre" en el caso de perder.

El periodista relató que fue interrogado múltiples veces con las mismas preguntas y obligado a grabar un video. Además, fue obligado de cerca por agentes de Migraciones mientras intenta mantenerse comunicado desde una cafetería. "Me interrogaron varias veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video", relató.

Además, contó que en los diez interrogatorios le hicieron las mismas preguntas una y otra vez. "Me preguntaban siempre lo mismo si contesté siempre igual porque eran preguntas como "¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?"", agregó.

El gobierno argentino, a través de su Embajada en Venezuela, dijo estar siguiendo de cerca la situación de Pizarro.

Este incidente ocurre en un momento de alta tensión política en Venezuela, con Maduro buscando su tercera reelección y declarando previamente sobre posibles "baños de sangre" si no se garantiza su victoria.

Las acciones contra Pizarro reflejan una escalada en las medidas restrictivas hacia periodistas y medios de comunicación en Venezuela, que han sido objeto de críticas por organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa.