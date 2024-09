¿Vuelve la nieve? Qué dice Karamanian sobre el tiempo en los próximos días

El meteorólogo local, Gabriel Karamanian, compartió su pronóstico sobre el clima en Ushuaia para los próximos días, tras las recientes nevadas y ráfagas de viento que caracterizaron el inicio de la primavera.

En FM Master's, el profesional dijo la ciudad se encuentra actualmente bajo un "frente caliente", lo que ha elevado las temperaturas a un rango entre 8 y 9 grados. Sin embargo, advierte que este clima apacible no durará mucho. "Hoy tendremos lluvias débiles, con posibilidades de chaparrones moderados en la tarde. Esta es solo la antesala de un nuevo descenso térmico que se producirá esta noche", indicó el meteorólogo.

De cara al viernes, se prevén temperaturas invernales, con la posibilidad de nevadas durante las primeras horas de la mañana. La nubosidad será predominante y se espera un día mayormente nublado, aunque con vientos del sudoeste que no alcanzarán intensidades significativas, lo que ayudará a que las sensaciones térmicas no sean tan extremas. "Mañana viernes volvemos a tener temperaturas invernales, otra vez tenemos la chance de que se produzcan algunas nevadas durante las primeras horas de la mañana, la nubosidad va a ser más predominante que el sol. Van a predominar las nubes y de esas nubes se pueden desprender algunos copos durante la jornada de mañana", anticipó.

El pronóstico para el fin de semana es igualmente frío, con máximas que no superarán los 3 o 4 grados. Las mínimas podrían llegar a bajar hasta -5 grados el domingo por la mañana. Durante ambos días, se anticipan nevadas intercaladas con nubes variables. "Sábado y domingo no se van las condiciones frías, van a durar tanto sábado como domingo, las máximas del fin de semana probablemente no superen los 3 o 4 grados. Es una condición todavía de invierno, las temperaturas mínimas sí, menos 3, menos 2 grados, el domingo a la mañana quizás puede alcanzar un menos 5, realmente es una jornada muy fría, y dentro de este aire frío del fin de semana se van a dar nuevamente nevadas, tanto el sábado como el domingo, esto se va a alternar con nubes variables y por momentos vas a tener algo de sol, pero siempre dentro de un marco de nubosidad y eventualmente de esas nubes algún desprendimiento de algunos copos que pueden darse", dijo.

Lamentablemente los ushuaienses tendrán que esperar un poco más para disfrutar de condiciones primaverales, que podrían asomarse recién la próxima semana. "Se ve que la semana que viene hay un indicio de primavera, como que estamos saliendo de un flujo invernal, y estaríamos entrando", concluyó en la emisora.