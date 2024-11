Docentes del SUTEF continuarán con las desobligaciones y amenazan con no empezar las clases en el 2025

El Congreso Provincial de Delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió intensificar las medidas de lucha en defensa de sus derechos salariales. Los docentes continúarán con las desobligaciones, que consisten en no realizar tareas fuera de su horario laboral, como parte de su protesta ante la falta de una solución al conflicto salarial. Además, el gremio advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en las próximas semanas, podría impedir el inicio de las clases en 2025.

El motivo de esta radicalización en la postura del sindicato es el cierre unilateral de las negociaciones paritarias por parte del Ejecutivo provincial. Según el SUTEF, el Gobierno no presentó ninguna modificación a la propuesta salarial anterior, que consiste en aumentos de 3,5% en noviembre, 2% en diciembre y 3% en enero, lo cual consideran insuficiente y un acto de “desprecio” hacia los trabajadores de la educación.

Horacio Catena, titular del SUTEF, fue claro al señalar que "con el salario de los trabajadores no se juega", destacando que las actuales ofertas no son capaces de hacer frente a la creciente inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. “Si así terminamos, así no empieza el ciclo lectivo” advirtió el gremialista.

De esta manera el gremio continuará con las desobligaciones hasta el viernes próximo tanto en la mañana, tarde y turno vespertino.