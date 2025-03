Mayoristas celebran la eliminación del aporte obligatorio por capacitación de trabajadores

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) celebró hoy la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el aporte obligatorio por “capacitación” que los comerciantes debían abonar mensualmente por cada trabajador. Esta medida, que se formalizó a través del Decreto 149/2025 publicado en el Boletín Oficial, representa un alivio económico significativo para el sector comercial.

Desde 2008, los empleadores de la paritaria mercantil se veían obligados a realizar una contribución mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), independientemente de si sus empleados recibían o no capacitación. A partir de ahora, esta contribución será voluntaria, lo que se traduce en un ahorro anual superior a los 70.000 millones de pesos para los comerciantes, según estimaciones de CADAM.

En marzo, la cuota por empleado ascendería a 4.725,02 pesos, lo que representaría una recaudación mensual superior a los 5.600 millones de pesos. Sin embargo, este dinero no tenía una rendición de cuentas clara sobre su utilización, lo que había generado controversia entre los empresarios. La medida establece que a partir de ahora no será obligatorio que los empleadores paguen esta contribución si no deciden voluntariamente hacer un aporte al INACAP.

Impacto en los comerciantes y el empleo

Los mayoristas, un sector que moviliza cerca de 10.000 puestos de trabajo en el país, destacaron que esta eliminación permitirá reducir los costos laborales y fomentar la contratación de nuevos empleados. “Este tipo de contribuciones solo encarecen los costos laborales sin representar ningún beneficio tangible para el trabajador ni para la empresa, especialmente si los empleados no se capacitan”, señaló un portavoz de CADAM.

Según cálculos de la Cámara, la eliminación de este aporte representará un ahorro mensual de aproximadamente 47 millones de pesos para el sector mayorista, lo que podrá destinarse a nuevas inversiones y la creación de empleo.

El INACAP y la gestión de los fondos

El INACAP, encargado de recibir los aportes, es administrado por gremios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pero la distribución de los fondos no cuenta con una rendición de cuentas pública clara. Ahora, con la modificación establecida por el Decreto 149/2025, las convenciones colectivas de trabajo ya no podrán imponer este tipo de cargas económicas a empresas no asociadas, salvo que estas acepten voluntariamente realizar el aporte.

Un aliivio para los comerciantes del país

La medida, que afecta a más de 1.2 millones de trabajadores bajo la paritaria más grande del país, no solo aliviará los costos de los mayoristas, sino que también permitirá que otros sectores del comercio se beneficien de una reducción de costos en todo el país.

Con el nuevo Decreto 149/2025, los empresarios esperan poder reinvertir estos recursos en sus negocios y contribuir al crecimiento de la economía nacional, sin la carga de aportes obligatorios que no aportaban beneficios directos para el trabajador ni para el empleador.