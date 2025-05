En el marco de los actos patrios del 25 de Mayo, el gobernador Gustavo Melella envió un mensaje con doble dirección: por un lado, destacó la voluntad de diálogo del Gobierno nacional, y por otro, apuntó con dureza al sector industrial, al que exigió “garantías de continuidad” para el empleo en Tierra del Fuego.

“Es bueno haber traído la serenidad y la estabilidad, pero el acuerdo que se firmó no es suficiente, para nada”, afirmó el mandatario, en referencia al entendimiento alcanzado entre el Ejecutivo, representantes gremiales y empresarios.

Cuestionó la inclusión de una fecha límite —el 31 de diciembre— en el acuerdo, y advirtió que no se están ofreciendo garantías claras para los trabajadores de sectores estratégicos como la industria electrónica. “Lo de la fecha me parece una barbaridad”, sostuvo en declaraciones a los medios presentes.

Melella anunció que en los próximos días se convocará una mesa de trabajo con participación de empresas, sindicatos y Nación, para avanzar en medidas que consoliden el empleo y fortalezcan la producción fueguina. “No pueden ser los industriales los que fijen la política social o económica de una provincia”, sentenció.

Sobre la relación con el Gobierno nacional, el gobernador fue más conciliador: “Tienen su mirada, que no comparto en muchas cosas, aunque en otras tienen razón. Pero hay mucho compromiso de Nación para sentarse en la mesa”. Al mismo tiempo, criticó el rol de algunos empresarios: “Muchos han mirado siempre para el costado”, apuntó.

En un gesto concreto, Melella anunció que se frenarán nuevas inversiones privadas de las industrias involucradas hasta que no se aclare el escenario: “La provincia está para colaborar, pero pedimos una rápida resolución”.

Finalmente, recordó los antecedentes de crisis industrial durante gobiernos anteriores: “Durante el gobierno de Macri y Bertone perdimos el 55% de los empleos y se congelaron los salarios durante dos años. Hoy no se despidió a nadie, no se descontaron salarios ni se congelaron, pero necesitamos garantías de continuidad. Esto no termina el 31 de diciembre”, cerró.