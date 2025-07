Vidal cuestionó la falta de obras del Gobierno nacional: "Los perjudicados son todos los argentinos que atraviesan la Ruta Nacional N°3"

Desde la Exposición Rural de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a poner en agenda uno de los principales reclamos de su provincia: el mal estado de las rutas y la falta de infraestructura vial, en particular sobre la Ruta Nacional N°3, un corredor clave para la Patagonia.

“Tengo mucho para decir sobre las rutas. Todos saben lo que pasó tiempo atrás: los fondos estuvieron, pero las rutas no se hicieron. Los perjudicados son los vecinos, los santacruceños, y todos los argentinos que atraviesan la Ruta Nacional N°3”, expresó Vidal con dureza.

El mandatario fue especialmente crítico con la gestión actual en materia de obra pública, asegurando que el Gobierno nacional no tiene intención de avanzar con trabajos viales. “Este Gobierno no tiene ganas de trabajar en rutas. Estamos buscando la forma de hacernos cargo porque lo peor que nos puede pasar es no tener un plan de mantenimiento, ni nuevas construcciones en una provincia tan grande como la nuestra”, subrayó. Pese a las críticas, Vidal destacó que existe un canal de diálogo abierto con la Nación. En ese sentido, valoró el rol del ministro del Interior:

“Si hay una persona para rescatar en el gobierno es Guillermo Francos. Fue quien le puso paños fríos a la relación entre las provincias y Nación”, destacó por otra parte.