El Presidente Milei oficializó el "Día del Niño" el tercer domingo de agosto

El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó el “Día del Niño” en la Argentina, fijando su conmemoración cada tercer domingo de agosto. Aunque ya formaba parte de la tradición social, la celebración no contaba hasta ahora con un reconocimiento formal del Estado.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y fundamenta su decisión en el compromiso de la Argentina con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1989 y ratificada en el país mediante la Ley N.º 23.849. Este tratado internacional, con jerarquía constitucional, define como niño a todo ser humano menor de 18 años. En el caso argentino, se extiende a toda persona desde el momento de la concepción.

El decreto tiene como objetivo resaltar el valor simbólico y social de esta fecha, promoviendo la solidaridad, el respeto y la reflexión en torno a los derechos de la infancia. Además, se remite a la Ley Nacional 26.061, que establece el sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes, involucrando a toda la sociedad en la garantía de sus derechos.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca institucionalizar una celebración que no solo representa entretenimiento para los más pequeños, sino también el reconocimiento de su lugar fundamental en la familia y la sociedad.