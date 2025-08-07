El Presidente Milei oficializó el "Día del Niño" el tercer domingo de agosto

La oposición unida impuso su agenda y ganó todas las votaciones clave en DiputadosNacionales07/08/2025
Se impuso de forma contundente en las 12 votaciones clave realizadas durante una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada.
Aunque ya formaba parte de la tradición social, la celebración no contaba hasta ahora con un reconocimiento formal del Estado.Nacionales07/08/2025
El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó el “Día del Niño” en la Argentina, fijando su conmemoración cada tercer domingo de agosto. Aunque ya formaba parte de la tradición social, la celebración no contaba hasta ahora con un reconocimiento formal del Estado.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y fundamenta su decisión en el compromiso de la Argentina con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1989 y ratificada en el país mediante la Ley N.º 23.849. Este tratado internacional, con jerarquía constitucional, define como niño a todo ser humano menor de 18 años. En el caso argentino, se extiende a toda persona desde el momento de la concepción.
El decreto tiene como objetivo resaltar el valor simbólico y social de esta fecha, promoviendo la solidaridad, el respeto y la reflexión en torno a los derechos de la infancia. Además, se remite a la Ley Nacional 26.061, que establece el sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes, involucrando a toda la sociedad en la garantía de sus derechos.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca institucionalizar una celebración que no solo representa entretenimiento para los más pequeños, sino también el reconocimiento de su lugar fundamental en la familia y la sociedad.
Se impuso de forma contundente en las 12 votaciones clave realizadas durante una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada.
El gobernador de Santa Fe afirmó que buscan ser una alternativa real a La Libertad Avanza sin volver al populismo ni romper con Milei.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 180 días e introduce criterios modernos y unificados para valorar daños por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Más de 10 mil personas se concentraron en el Congreso y hubo réplicas en al menos 19 provincias. Reclaman el rechazo del veto de Milei a una ley aprobada por amplia mayoría.
La vicepresidenta acusó por "rebelión" e "intimidación pública" al periodista militante libertario y director de"La Derecha Diario".
El Presidente argumentó que las iniciativas que ayudaba a mejorar las jubilaciones, restituía la moratoria y declaraba la emergencia en discapacidad eran fiscalmente "irresponsables". El Congreso insistirá.
El 7 de agosto vence el plazo legal para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. No habrá PASO este año.
Dos mujeres fueron detenidas en un control sobre la Ruta 40; el can detector de narcóticos confirmó la presencia de droga en un doble fondo del vehículo.
El denunciado grabó y difundió imágenes de la trabajadora de la Dirección de Tránsito ofreciendo en las redes sociales una recompensa por su identidad. El video fue grabado tras evadir un control en el centro de Ushuaia.
La medida afecta a blanqueadores dentales, enjuagues bucales y mascarillas faciales ofrecidos en plataformas online y sin registro oficial.
Se trata de aromatizantes, difusores y sanitizantes que se vendían sin habilitación oficial. También se iniciará un sumario a la empresa.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 180 días e introduce criterios modernos y unificados para valorar daños por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
La Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia mantuvo un encuentro con comedores y reveló el Estado asiste con módulos alimentarios a más de 28 mil personas en toda la provincia.