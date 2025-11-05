Sin bancos este jueves en todo el país por el Día del Bancario

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas este miércoles 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario, motivo por el cual no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas.

Durante la jornada, no se podrán realizar trámites presenciales ni operaciones en ventanilla. Sin embargo, quienes necesiten disponer de efectivo podrán hacerlo a través de cajeros automáticos, supermercados y farmacias adheridas al servicio de extracción.

También estarán disponibles los canales digitales para efectuar transferencias entre cuentas, pagos y consultas online.

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en reconocimiento a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, gremio que nuclea a los trabajadores del sector financiero en todo el país.