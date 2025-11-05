Sin bancos este jueves en todo el país por el Día del Bancario

En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas este miércoles 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Bancario, motivo por el cual no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas.
Durante la jornada, no se podrán realizar trámites presenciales ni operaciones en ventanilla. Sin embargo, quienes necesiten disponer de efectivo podrán hacerlo a través de cajeros automáticos, supermercados y farmacias adheridas al servicio de extracción.
También estarán disponibles los canales digitales para efectuar transferencias entre cuentas, pagos y consultas online.
El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en reconocimiento a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, gremio que nuclea a los trabajadores del sector financiero en todo el país.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
