El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
Milei reunió a su nueve gabinete con Santilli como Ministro del Interior
En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.Nacionales03/11/2025
El presidente Javier Milei reunió este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en la Casa Rosada, en lo que marca el inicio de la segunda etapa de su gestión.
En una foto oficial difundida por la Casa Rosada, el mandatario se mostró junto a los nuevos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien finalmente continúa en su cargo pese a versiones que indicaban su desplazamiento.
La reunión comenzó pasadas las 9:40 de la mañana y contó con la participación de los recientemente designados Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos y Diego Santilli como ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán.
También participaron Karina Milei, Sandra Pettovello, Martín Menem y Santiago Caputo, además del canciller Pablo Quirno, para quien fue su primera reunión de Gabinete.
Durante el encuentro, Milei analizó junto a su equipo los lineamientos de esta nueva etapa de gobierno y los principales desafíos de gestión para los próximos meses.
